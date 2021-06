Daikin: design, funcionalidade e eficiência

Sempre de olhos postos no conforto da casa e também do espaço de trabalho dos seus clientes, a Daikin conta uma vasta gama de produtos disponíveis no mercado. A gama de ar condicionado (AC) Daikin é composta por tecnologia japonesa, design e produção europeias. Assim sendo, o design das unidades "reúne sempre o aspeto estético, concebido para o gosto e arquitetura europeias, mas tendo por base a funcionalidade", explica a marca. Desta forma, contam-se "alhetas concebidas para conjugar o maior conforto e alcance do caudal de ar, a dimensão tem em conta permitir alcançar as melhores eficiências energéticas possíveis, e mesmo os sensores são desenhados de forma a tornarem a unidade esteticamente apelativa, como é o caso do icónico Daikin Eye".

Por seu lado, a tecnologia de bomba de calor usada nos equipamentos de ar condicionado "é uma tecnologia muito eficiente, pois usa a energia contida no ar para gerar energia térmica". Num equipamento de AC, o consumo de eletricidade cinge-se apenas ao necessário para fazer um compressor e válvulas de expansão trabalharem. Já a energia térmica "é gerada por via da aerotérmica, ou seja, por via da energia contida no ar". Por vezes, por falta de informação, "a potência de um equipamento de AC é confundida com a eletricidade que o AC consome". Ora, a Daikin refere que "esta interpretação da potência do AC está incorreta, pois para dada potência de um AC a eletricidade que vai consumir será entre quatro e cinco vezes menor". Para a Daikin, a eficiência energética "é sempre um dos principais critérios aquando do desenvolvimento de produto, sendo que de entre as seis gamas murais referidas quatro delas alcançam o nível máximo da escala de eficiência energética: A+++".

Daikin Stylish em destaque

De entre os modelos da marca, destaque para o Daikin Stylish, que em 2021 ganhou o prémio de produto do ano, escolha dos consumidores. O Daikin Stylish existe em quatro cores diferentes e atinge a eficiência energética A+++. Mas o equipamento oferece ainda outras vantagens, como a integração de tecnologias de purificação do ar. É o caso da "tecnologia Flash Streamer, que remove partículas, alergénios e odores, e também o filtro de apatite de titânio, que elimina eficazmente odores".

Já a gama de bombas de calor ar/água Daikin Altherma encontra-se dividida em três versões: a Refrigerante Split, a versão Hidrosplit e Monobloco. A versão Hidrosplit é 100% hidráulica e difere da Refrigerante Split pela inexistência de interligações frigoríficas e consequente manuseamento de fluido frigorígeneo. Neste caso, todas as ligações são hidráulicas.

São equipamentos com uma forte componente renovável, uma vez que 75% da energia que necessitam provém do ar exterior, de forma renovável e gratuita e apresentam elevadas eficiências permitindo uma considerável poupança energética. Com o foco e ambição em disponibilizar aos clientes soluções completas, a Daikin junta à gama, as bombas de calor destinadas exclusivamente à produção de águas quentes sanitárias e um vasto leque de periféricos e acessórios, como depósitos ECH2O para água quente sanitária, convetores para bomba de calor, pavimento radiante e sistemas solares térmicos e fotovoltaicos.



Ainda mais sustentável



A sustentabilidade ambiental é, efetivamente, um compromisso que a Daikin assume com grande dedicação. O desenvolvimento da marca está assente, justamente, em três pilares com vista à sustentabilidade: economia circular, inovação e uso inteligente.