Conselhos para equipamentos eficientes

A instalação dos sistemas de climatização é um momento de grande importância e há cuidados que devem mesmo ser garantidos no sentido de todo o trabalho ser bem-sucedido e as expectativas geradas inicialmente não saírem goradas.

Ter uma boa rede de profissionais e parceiros que garantem que os sistemas de climatização se encontram a funcionar nas melhores condições e devidamente adaptados às necessidades e características do espaço e do cliente em si é uma das condições. E esta mesma atenção deve ser também dedicada à manutenção pós-venda, sendo que, por exemplo, no caso da LG, conta com a ferramenta Telepresence, "de assistência remota personalizada que, apesar da distância física, aproxima os técnicos do equipamento através de um interface dedicado e de uma simples chamada de vídeo" diz Beatriz Cunha, Air Solutions Marketing manager da marca.

O projeto em si deve contar várias etapas-chave começando, desde logo, com um primeiro levantamento dos dados, em que são retiradas informações sobre o local onde será feita a climatização. Entre estes dados, contam-se o isolamento térmico, a área do local, a taxa de ocupação ou a eventual existência de outras máquinas geradoras de calor e número de portas e janelas no espaço. O cálculo da carga térmica e a escolha de equipamentos são os passos que se seguem antes da instalação final.

Mário Fernandes de Carvalho, diretor-geral e sócio-gerente da Tecniclima, recorda outras precauções a considerar na altura da aquisição e instalação de equipamentos de climatização, como a escolha de profissionais e equipamentos adequados, já que "muitas vezes o mais barato sai caro". Na habitação, importa definir requisitos como a renovação do ar e a velocidade deste no espaço ocupado, para não se criarem correntes de ar menos agradáveis. Se estivermos a falar do comércio e serviços, selecione um profissional que estude as necessidades dos espaços e defina a solução que deve ser avaliada em função dos requisitos do cliente.

Já no que respeita à exploração, algumas ideias a ter em conta são a necessidade de estudar bem o manual de instruções do equipamento, no verão, regular a temperatura entre os 22 e os 25 °C e, no inverno, entre os 18 e os 22 °C e não utilizar a função desumidificação, se esta existir: "Esta função alterna o modo de arrefecimento com o modo de aquecimento, aumentando o consumo de energia; se no inverno tiver de baixar a humidade, renove o ar e use o aquecimento." É igualmente importante não se permanecer debaixo do fluxo de ar – regulando o equipamento ou caso não seja possível mudando de posição –, limpar os filtros de ar com regularidade e ainda garantir uma manutenção preventiva adequada.