Conforto e segurança norteiam estratégia da LG

Enquanto produtora global de equipamentos eletrónicos e com presença firmada no setor AVAC, a estratégia da LG neste mercado "passa pelo desenvolvimento de soluções inovadoras que façam, efetivamente, a diferença na vida dos consumidores", explica Beatriz Cunha, Air Solutions Marketing manager da LG Portugal. Trata-se, portanto, de criar "equipamentos pensados para uma vida melhor, garantindo a segurança e o conforto de todos os elementos do lar".

Na verdade, o mercado da climatização constitui uma das fortes apostas da LG Portugal que tem na sua tecnologia um dos principais diferenciadores em termos de oferta. Beatriz Cunha explica que "são as tecnologias implementadas nos produtos LG que desempenham um papel verdadeiramente relevante para a QAI e controlo da temperatura". Neste sentido, a mais recente novidade, presente nos novos modelos, é a tecnologia UVnano. Trata-se de "uma avançada e exclusiva tecnologia LED UV que garante a limpeza do ar e mantém o ventilador da unidade interior 99,99% livre de bactérias". Tudo graças "à luz ultravioleta, cujos raios atuam sobre os micro-organismos para danificar o seu ADN e impossibilitar a sua multiplicação", diz ainda a mesma responsável.

Assim sendo, neste âmbito, a LG Portugal destaca, entre a sua oferta, os modelos de ar condicionado residencial Deluxe e o Artcool Mirror, que, além de contarem com a tecnologia UVnano, dispõem também do AirCare Complete System, "um sistema de filtragem de 360 graus que assegura que a unidade esteja sempre limpa e o ar circundante puro".

Sempre de olhos postos no futuro, ao longo dos próximos anos, a LG "continuará a apresentar novidades no segmento das tecnologias de higienização e purificação do ar, que surgirão cada vez mais associadas a uma maior consciência ambiental dos consumidores". O mesmo será dizer que os equipamentos em si devem contar igualmente "com processos de poupança de energia e sustentabilidade". Beatriz Cunha refere ainda que a LG Portugal está confiante de que "a IoT e a inteligência artificial serão as pedras basilares de casas totalmente integradas, seguras e sustentáveis".

E se a climatização for também uma forma de arte?

A LG tem uma oferta de equipamentos de climatização com uma imagem associada à de Klimt. Trata-se do LG Artcool Gallery que é apresentado com um dos quadros do famoso pintor, mas, na realidade, "vai muito além da obra de Klimt, transformando o ambiente com um design elegante e inovador", refere Beatriz Cunha, Air Solutions Marketing manager da LG Portugal. Acontece que este equipamento permite "expor qualquer conteúdo na parte frontal, seja uma fotografia de família, uma peça de arte ou qualquer outra imagem". Desta forma, a LG apresenta produtos AVAC "que quebram com o estigma de que os modelos de ar condicionado não são elegantes". E, contas feitas, esta é uma estratégia "cada vez mais apreciada pelos consumidores de todo o mundo e Portugal não é exceção".