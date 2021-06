Ar condicionado: previna-se antes de comprar

Na hora de comprar um ar condicionado, há alguns fatores que devem ser equacionados para garantir que a sua escolha é a mais acertada possível. Para evitar erros, que são mais comuns do que possamos imaginar, faça uma check list e vá verificando as ideias que lhe deixamos.

Comece por perceber que tipo de modelos existem no mercado, qual a potência ideal para responder às necessidades da sua habitação, qual o consumo de energia que o deixa confortável e onde vai instalar o equipamento. Lembre-se ainda de que um aparelho apenas não chega, pelo que deverá avaliar também a quantidade que vai necessitar e se a sua rede elétrica suporta todos eles.

Entre os diferentes modelos existentes, para espaços habitacionais, contam-se, entre os de janela, os portáteis e os Split. Os primeiros são os que ficam, habitualmente, com a parte traseira na zona externa da janela. Já os portáteis não precisam de instalação, ou seja, podem ser utilizados em diferentes divisões da casa, transportando-os com as suas rodinhas. Finalmente, os modelos Split dividem-se em duas unidades: uma interna e uma externa.

Outro fator a ter em consideração é o consumo de energia do aparelho. Alguns modelos costumam consumir mais do que outros e isso acaba por se refletir na conta ao final do mês. Uma das melhores tecnologias quando o assunto é economia é a Inverter, que permite aos aparelhos atingir a temperatura desejada de maneira rápida e mantê-la constante com poucas oscilações de energia.