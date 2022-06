Viajar por um arquipélago de sensações

Por entre a imensidão de águas azuis que o oceano Atlântico nos oferece, nasce um arquipélago de infinitas cores e harmonia. Os amantes da natureza perdem-se nas suas paisagens verdejantes, mas, entre mergulhos no azul profundo, caminhadas ou aventuras surpreendentes, há vida a pulsar nas diferentes cidades que compõem as ilhas dos Açores. Também por isso lhe garantimos que a região merece não uma, mas várias visitas… nove? E porque não? Para conhecer todas as ilhas que a compõem.

A região autónoma é um arquipélago português, constituído por nove ilhas principais, divididas em três grandes grupos: Corvo e Flores, que compõem o Grupo Ocidental; Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira, que integram o Grupo Central; Santa Maria e São Miguel, no Grupo Oriental.

Tido como destino de férias por excelência, os Açores têm visto aumentar o número de visitantes, depois dos meses de acalmia impostos pela recente pandemia de Covid-19.

Assim sendo, as dormidas em alojamentos turísticos nos Açores triplicaram entre os meses de janeiro e abril deste ano, quando comparadas com o mesmo período de 2021. Segundo informação divulgada pelo Serviço Regional de Estatística, os primeiros meses do ano representaram 582,5 mil dormidas, ou seja, um valor superior em 201,2% ao registado em igual período de 2021.

Os residentes em Portugal representaram um total de 347,3 mil hóspedes, enquanto o turismo proveniente do estrangeiro atingiu os 235,2 mil. Contas feitas, o Serviço Regional de Estatística refere que todas as ilhas apresentaram uma subida no número de dormidas na hotelaria. No top 3 ficaram, no entanto, São Miguel (280,6%), Terceira (251,2%) e Faial (119,5%).

Os Açores são para desfrutar da natureza e do verde da paisagem. Quem gosta de desporto, tem no arquipélago boas alternativas a este nível. Os amantes do golfe têm três campos à disposição, com percursos adaptados a principiantes e profissionais. Assim, o Clube de Golfe da Terceira ou os Campos de Golfe da Batalha e das Furnas, em São Miguel são boas hipóteses.



Já quem procura emoções na água e gosta de surf, poderá optar por este desporto disponível no ano inteiro. Nos períodos de inverno as ondulações mais fortes são geradas do quadrante norte junto à Terra Nova e nos meses de verão predominam as ondulações de sul geradas pelas tempestades tropicais que passam a sul das ilhas. Neste caso, fica o conselho de quem habita por aqueles lados: conhecidas entre a população local como "inchas" ou "marés de agosto", este é um tipo de ondulações a não perder.