Uma marca de sucesso

Já ouviu falar do bife à regional dos Açores? E no bife Alcides? Pois saiba que, se já comeu um, já comeu ambos. A explicação é simples: o bife à regional dos Açores tem origem exatamente no restaurante Alcides, que abriu portas no centro histórico de Ponta Delgada, em 1956, pela mão de Alcides Cabral de Melo, pai de Pedro Melo, atual gestor da casa. Uma variante do bife à inglesa, ao qual acrescem o alho e a pimenta-malagueta açorianos, o bife Alcides “tornou-se a imagem deste restaurante”, assume Pedro Melo, que descreve o prato como sendo “repleto de genialidade e genuinidade, com predominância da excelência da carne açoriana e do conhecimento associado ao saber-fazer”.

De tal forma a fama precede o bife Alcides que, nos primeiros anos de abertura ao público, o restaurante que lhe deu nome recebeu ilustres visitantes em busca desta iguaria, caso de John Wayne, o mais carismático cowboy do cinema norte-americano. “De passeio no seu iate, aparecia por cá com frequência para comer um belo bife que fazia acompanhar de bourbon”, descreve um orgulhoso Pedro Melo, porta-voz das histórias de uma viagem gastronómica que a sua família encetou há mais de seis décadas.

Os anos passaram e diversos restaurantes, micaelenses e não só, passaram a incluir nas suas ementas a receita do bife à regional dos Açores. “A imagem” do restaurante Alcides passou a ser um símbolo da cozinha açoriana. Nada que incomode Pedro Melo, antes pelo contrário: “De certa forma, [esse facto] enche-nos de orgulho, comprovando que a qualidade da nossa criação foi importante na gastronomia das nossas ilhas.”

Naturalmente, nem só deste famoso bife vive a ementa do restaurante Alcides. “Poderão encontrar na nossa ementa diária pratos históricos, ainda hoje confecionados com o rigor de sempre, como sejam a língua de vaca estufada; o cabrito assado; as iscas de fígado com elas; o polvo guisado; o pargo assado; a salada de rocaz; ou a lagosta do Alcides, que, assegura Pedro Melo, “é a mais saborosa do mundo!”.

Saber ser, saber estar

Tal como no restaurante Alcides, também o Hotel Alcides foi erguido fruto da visão de Alcides Cabral de Melo. “Um casamento perfeito”, segundo Pedro Melo, depois de o seu pai se aperceber de que “muitos dos seus clientes eram pessoas que vinham de outras origens”. O ano de 1974 foi o da “revolução” no negócio Alcides, com a integração da vertente turística através da construção de quatro apartamentos por cima do restaurante. “Foram anos muito favoráveis e que despertaram no nosso pai o gosto pela hotelaria”, explica Pedro Melo.

Ao longo do tempo, o Hotel Alcides, hoje gerido pelos filhos, transformou-se num elegante pequeno hotel de cidade, com 33 quartos, que mantém a imagem de “saber receber”. Atualmente, situa-se no mesmo espaço do restaurante Alcides e dispõe ainda de um terraço e de um bar no local. “Este ambiente legitimamente familiar e agradável, proporcionado pela nossa acolhedora equipa, gera um bem-estar natural aos nossos clientes, que tanto nos carateriza”, observa Pedro Melo.

De passeio no seu iate, [John Wayne] aparecia por cá com frequência para comer um belo bife que fazia acompanhar de bourbon.