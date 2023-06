Uma erupção de experiências

Escalar até ao cume do Pico, preparar o seu próprio cozido das Furnas, visitar a plantação de chá mais antiga da Europa, fazer geoturismo, observar cetáceos, jogar golfe ou fazer passeios off-road: eis algumas das atividades com as quais poderá realmente fazer valer o seu tempo nos Açores.

Pelos trilhos açorianos

Absorver as raízes culturais e os encantos de cada ilha é uma experiência que se eleva a patamares superiores de realização pessoal quando há algum empenho físico associado. E poucos esforços pedem tanta capacidade de superação como escalar a montanha do Pico, onde está situado o ponto mais alto de Portugal (2.351 metros). Com menos adrenalina, mas por vezes também exigentes, os trilhos nos Açores permitem fazer longas e desafiantes caminhadas a pé, tendo em redor toda a beleza natural da região.

Preparar o próprio cozido das Furnas

Há muitos restaurantes no Vale das Furnas que servem o cozido das Furnas, mas, na lógica de absorção máxima de cada experiência, nada como entrar no verdadeiro espírito dos locais e preparar o seu próprio cozido – no site visitazores.com poderá encontrar a receita e informações úteis sobre a logística do preparo.

“Correr” a fábrica de Chá Gorreana

Nem todas as experiências nas ilhas açorianas implicam um desgaste físico significativo. É o caso da visita à fábrica de Chá Gorreana: localizada em São Miguel, é a plantação mais antiga da Europa, e, atualmente, a única no ativo. Ganhe conhecimento de causa sobre o processo de cultivo e preparação deste chá, antes de o provar. Poderá também percorrer a plantação pelo meio de socalcos onde se cultiva o chá, numa rota circular de pouco mais de 3 km.

Geoturismo

O património geológico dos Açores é promovido e protegido pela Associação Geoparque Açores, que gere serviços, rotas e produtos interpretativos, implementando um geoturismo de qualidade. A Rota das Cavidades Vulcânicas (descobrir o mundo subterrâneo das ilhas); a Rota do Termalismo (descobrir a força do vulcanismo, tirando partido das mais-valias em termos de saúde e bem-estar de águas e lamas termais); ou a Rota dos Centros de Ciência (conhecer e interpretar os fenómenos vulcânicos) são algumas das rotas existentes.

Observação de cetáceos

A observação de cetáceos merece um visto na sua shortlist de coisas a fazer nos Açores – um dos maiores santuários de baleias do mundo, com mais de 20 tipos de diferentes cetáceos a poderem ser avistados na região. Para além de comunidades residentes como os golfinhos comuns e roazes, o arquipélago tem nas suas águas frias atlânticas uma rota de migração para alguns tipos de baleias.

Jogar golfe

Dois campos de golfe em São Miguel e um na Terceira convocam diariamente curiosos, praticantes amadores e profissionais para mostrarem o que valem. Arrisque umas tacadas nestes campos paradisíacos e surpreenda-se com o Golfe Rústico, um novo elemento de animação turística que tem sido implementado em todas as ilhas.

Admirar paisagens com adrenalina

A eficácia todo-o-terreno de uma moto-quatro ou de um buggy permitir-lhe-á, de forma divertida, explorar locais das ilhas aos quais não conseguiria chegar numa viatura citadina convencional. Se preferir navegar, embarque num passeio de canoa ou de caiaque – desfrutar das belezas marinhas em combinação com a prática desta atividade física é mais uma das intermináveis possibilidades de aventura que os Açores proporcionam.