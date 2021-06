Uma beleza natural única

Os Açores possuem uma beleza natural singular e paisagens espetaculares. Vamos, ilha a ilha, conhecer alguns desses cenários absolutamente incríveis, aproveitando para aconselhar diversos miradouros que tornam esta experiência ainda mais rica.

São Miguel

Em ilhas com tanta beleza torna-se difícil destacar apenas alguns locais para visitar. Em São Miguel é ainda mais complicada a tarefa, tal é a beleza natural. Mas para não ocupar a página inteira, na ilha das lagoas (e dos miradouros) recomendamos uma ida às Sete Cidades e ao Miradouro Vista do Rei, para apreciar a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. A Lagoa das Sete Cidades, refira-se, é uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal. Também com uma vista excelente da Caldeira das Sete Cidades existe o Miradouro das Cumeeiras.

Deve também visitar-se a Lagoa do Fogo, a segunda maior da ilha, a qual pode ser observada dos miradouros da Barrosa e da Lagoa do Fogo. A Lagoa do Canário ou a Lagoa do Congro também merecem ser conhecidas. Note-se que na Lagoa das Furnas tem a oportunidade de provar o famoso cozido ou visitar a Ermida Nossa Senhora das Vitórias, de estilo neogótico.

Os miradouros micaelenses proporcionam outras vistas, como são os casos do Miradouro da Ponta do Sossego e do Miradouro da Ponta da Madrugada, com magníficas vistas sobre a costa e também lindos jardins. Não deixe São Miguel sem visitar a Cascata da Ribeira Quente e o Parque Natural dos Caldeirões.

Santa Maria

Em Santa Maria tem de se visitar o Pico Alto. É o seu ponto mais elevado e dos seus miradouros vê-se tudo em redor. Na ilha, que tem o clima mais quente e seco do arquipélago, também se deve ir ao Barreiro da Faneca, conhecido por Deserto Vermelho. Bem como à Ribeira de Maloás e à Baía de São Lourenço.

Terceira

Deixando as ilhas do Grupo Oriental, e passando para o Grupo Central, na Terceira os seus principais cartões de visita no que toca à natureza são o Algar do Carvão ou a Gruta do Natal. Saindo de baixo da terra e passando (bem) para cima, a Ilha Lilás possui ótimos miradouros, como o Miradouro de Santa Bárbara, o ponto mais alto da Terceira ou o Miradouro do Facho. Na orla costeira nota para o Miradouro da Alagoa da Fajãzinha ou para a Ponta do Raminho.

Para quem ficou a suar de ver tanta beleza, pode mergulhar nas piscinas naturais dos Biscoitos ou, em alternativa, de Porto Martins.

São Jorge

Em São Jorge, o destaque é a Fajã dos Cubres, umas das 7 maravilhas de Portugal – Aldeias na categoria Aldeias de Mar. Em ilha de fajãs (são mais de 70) destacam-se ainda a Fajã da Caldeira do Santo, uma das mais bonitas da ilha, a Fajã do Ouvidor ou a Fajã dos Vimes. Em São Jorge, suba também ao Pico da Esperança, o seu ponto mais alto, com 1053 metros, de onde são visíveis as restantes ilhas do Grupo Central.

Graciosa

A Furna do Enxofre é de visita obrigatória. Nesta ilha, classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera, vá ainda ao Pico Timão. Assim como ao Miradouro do Carapacho e ao Farol da Ponta da Barca, que têm vistas deslumbrantes.

Pico

A Montanha do Pico é um dos ex-líbris de Portugal e não apenas dos Açores. Afinal, é o ponto mais alto do nosso país. A montanha, uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, deve ser visitada com um guia.

Em terras picarotas está enraizada a cultura da vinha. Assim deve calcorrear-se o Lajido da Criação Velha e o Lajido de Santa Luzia, Património da Humidade da UNESCO. Num local marcado pelos campos de lava basáltica, há que visitar também o Planalto da Achada que se estende desde a Lagoa do Capitão até à Ponta da Ilha.

Faial

No Faial, no que toca à natureza, uma nota para o Vulcão dos Capelinhos. E outra para a Caldeira, um cone vulcânico classificado como Reserva Natural.

Flores

Para concluir, no Grupo Ocidental, nas Flores – de uma beleza ímpar – aponte as seguintes paragens: Sete Lagoas; Poço do Bacalhau; Poço da Alagoinha; Fajã de Lopo Vaz; Ilhéu de Monchique; e a Rocha dos Bordões.

Corvo

A ilha mais pequena do arquipélago tem o Caldeirão como elemento paisagístico mais importante. O Caldeirão tem uma cratera com 2,3 por 1,9 quilómetros de dimensão e 300 metros de profundidade. O interior tem uma lagoa com uma profundidade máxima de dois metros.





A Paisagem Cultural da Vinha do Pico está classificada como Património Mundial da UNESCO