Um mar de emoções

À superfície ou debaixo de água, em águas quentes ou frias, calmas ou agitadas, os Açores são um daqueles destinos para os quais é obrigatório que os ilhéus de passagem levem fato de banho na mala. Deixamos-lhe sugestões para ir a banhos de diferentes maneiras e refrescar os seus dias, ou aquecê-los – dependerá dos gostos.

Banhos termais

O Vale das Furnas, em São Miguel, é um paraíso de banhos termais, a começar, por exemplo, pela Poça da Dona Beija, que tem a fama e o proveito associado a piscinas de águas quentes oriundas de uma nascente férrea. Ainda nas Furnas, aproveite as águas termais do Parque Terra Nostra, que integra pequenos tanques de águas quentes e uma enorme piscina de origem vulcânica. Também na ilha micaelense, visite as piscinas naturais de água quente da Ponta da Ferraria, uma fajã lávica em que o mar é aquecido por nascentes termais submarinas, bem como a Caldeira Velha – entre outras piscinas de água quente, tem uma cascata de água férrea que recebe banhistas. O melhor do termalismo açoriano também pode ser encontrado na Graciosa, destacando-se as piscinas naturais do Carapacho, ou no Faial e respetivas piscinas naturais do Varadouro – em ambos os casos as piscinas são formadas por rochas basálticas e estão enquadradas em zonas de veraneio.

Praias

Numa região dominada por areais de origem vulcânica, com tonalidade escura, Santa Maria, que se situa no extremo sudeste e tem um clima quente e seco, surpreende pelas suas praias de areia clara. A Praia Formosa é uma das mais espaçosas e frequentadas, bem como a Praia de São Lourenço, que se situa numa baía abrigada e tem um mar calmo, ideal para famílias. Em São Miguel encontramos outra das maiores praias açorianas: a de Santa Bárbara, que habitualmente tem ondas grandes e ventos característicos que a tornam num destino de surfistas. Mais abrigada está a Praia da Ribeira Quente – insere-se numa baía, entre o verde da montanha e o azul de um mar cuja temperatura é morna pela existência de nascentes hidrotermais submarinas. Igualmente localizada numa baía abrigada, mas no Faial, a praia de Porto Pim enfrenta pouca ondulação junto à cidade da Horta e constitui outro recanto mágico. Se passar pela Graciosa, saiba que a única praia de areia é a de São Mateus.

Desportos aquáticos

Localizados no oceano Atlântico Norte, os três grupos de ilhas são dotados de uma vasta riqueza e biodiversidade marinhas, revelando-se um santuário para inúmeras espécies de tartarugas, cetáceos ou peixes. Pode praticar mergulho em todas as ilhas e nas suas diferentes variantes, sendo o snorkeling a mais acessível – um tipo de mergulho em que a pessoa fica na superfície da água, para fins de lazer e recreação. E que tal nadar com golfinhos no habitat natural destes simpáticos cetáceos? Ou aproveitar os dias mais ventosos e praticar surf, windsurf ou kitesurf? Andar de caiaque ou canoa, parece-lhe bem? Ou fazer SUP – Stand Up Paddle? Ou talvez canyoning (descida de cursos de água em áreas montanhosas)? Para os mais aficionados por desportos aquáticos e subaquáticos, o que não falta são empresas que prestam estes serviços em águas interiores ou em mar aberto. Difícil é escolher o que fazer, no tempo que se tem.