Um arquipélago de emoções

Os Açores merecem uma visita. Ou duas. Ou três. É que há muito para ver e recomenda-se que se faça mais do que uma viagem ou, em alternativa, que se permaneça no arquipélago algum tempo, pois o que há para conhecer não se consegue numa escapadinha de um fim de semana grande ou em uma semana. Longe disso, aliás.

O arquipélago é um destino único. É belíssimo e conjuga tudo nas suas nove ilhas. As paisagens, a flora, a fauna, as cidades, a cultura, a gastronomia. Para quem não sabe se há de ir, para quem está indeciso, apresentamos um argumento de peso: os prémios que têm sido arrecadados ao longo dos anos. Os Açores foram o Destino Europeu Mais Seguro em 2020; são constantemente distinguidos como um dos destinos mais sustentáveis do mundo; foram escolhidos como um dos mais bonitos locais para observação de cetáceos na Europa; e já foram inclusive considerados o sítio mais belo do mundo pela edição holandesa-belga da National Geographic Traveller. A lista de distinções é mais extensa, pelo que apresentamos apenas alguns dos prémios com que os açorianos foram galardoados.

Mais: duas das Duas Sete Maravilhas Naturais de Portugal são nos Açores. A Lagoa das Sete Cidades, em São Miguel, e a Paisagem Vulcânica da Montanha do Pico. Note-se ainda que a Lagoa do Fogo, em São Miguel, o Algar do Carvão, na Terceira, e a Furna do Enxofre, na Graciosa, também foram candidatas ao prémio.

Também com o objetivo de o fazer tomar uma decisão, fizemos este trabalho. Nele pode saber o que visitar e o que fazer. As paisagens naturais são incríveis. Depois há as atividades. E a cultura, a tradição e as festas. São as do Espírito Santo. É a Semana do Mar, no Faial. São as Sanjoaninas, na Terceira. Os Açores são também os festivais, como Walk and Talk, o NOMA Azores e Tremor, estes em São Miguel.

Para abrir ainda mais o apetite

O arquipélago é igualmente "um prato". Ou melhor: vários. Deguste a alcatra, na Terceira. O caldo de nabos, em Santa Maria. O cozido das furnas ou os saborosos e tenros bifes em São Miguel.

Da terra para o mar, saboreie o polvo guisado no Pico ou no Faial e acompanhe com vinho de cheiro (atenção aos bons vinhos do Pico). Coma as amêijoas da Laguna de São Jorge ou a caldeirada de congro e a albacora assada no forno, nas Flores. Prove as lapas, as caldeiradas, o atum em qualquer ilha que lhe apeteça.

Não se esqueça da doçaria: queijadas, bolos Dona Amélia ou as fofas do Faial são uma delícia.

Os locais e as suas gentes

Para nos falar deste paraíso nada melhor do que os seus residentes. Pedimos a Pedro Melo, diretor do restaurante e hotel Alcides, que nos apontasse quais são os melhores locais para visitar. "Pelo seu clima, Santa Maria será sempre uma escolha de eleição pelas praias e pacatas vilas. Um merecido descanso em família e não só", começa por aconselhar e prossegue: "Pelas suas gentes, paisagens e fajãs, a ilha de São Jorge. Inteiramente genuína. Pelos seus verdes imensos e azuis deslumbrantes, a ilha das Flores. Uma beleza intocável."

Já Luís Rego, administrador da Ilha Verde Rent a Car, diz que, como açoriano de gema, é-lhe impossível fazer essa escolha. Explica que cada ilha "tem as suas especificidades, cultura e tradições, a sua gastronomia e a sua beleza ímpar e distinta". "Vivem-se experiências únicas e inesquecíveis que nos convidam a visitar cada uma delas. Em comum destaco a hospitalidade do povo açoriano e o mar que nos une."