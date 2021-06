A Ilha Verde Rent a Car reconhecida como a maior empresa de aluguer dos Açores, distingue-se por prestar um serviço de elevada qualidade, disponibilizando aos seus clientes uma vasta e moderna frota de diversos segmentos desde familiares, desportivos, todo-o-terreno , comerciais, de luxo e elétricos, bem como uma logística de apoio que vai ao encontro das férias e solicitações.

A rent a car operacionaliza em praticamente todo o arquipélago, "com estações e balcões nos pontos estratégicos das diferentes ilhas, nomeadamente nas cidades, vilas, aeroportos e principais portos e ainda com um serviço de entrega e atribuído nas mais diversas unidades hoteleiras", explica Luís Rego administrador da Ilha Verde Rent a Car. O responsável da empresa refere que a exceção é a ilha do Corvo. Todavia, a Ilha Verde dispõe de logística que permite colocar viaturas, nesta ilha, caso haja solicitação para o efeito.

Grupo Ilha Verde comemora 50 anos

Há meio século, foi fundado o Grupo Ilha Verde no mercado açoriano. A Ilha Verde Rent a Car foi a primeira empresa do grupo, tendo nascido, em 1971, em Ponta Delgada, "com uma visão estratégica do potencial turístico dos Açores e da necessidade da existência de um serviço de aluguer de viaturas de qualidade, baseado em padrões de excelência ", conta Luís Rego. O objetivo da empresa tem sido uma melhoria constante da sua performance, a nível de instalações, equipamentos e recursos humanos, culminando com um permanente do Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade, desde 2010, de acordo com a Norma ISO 9001.

Parcerias com multinacionais

Neste percurso é destacada "a importância das parcerias, com empresas multinacionais, que representam uma mais-valia para a Ilha Verde, atendendo ao seu know-how e posição nos diferentes mercados, levando assim mais longe o nome dos Açores". Luís Rego aponta ainda uma colaboração com uma vasta rede de agências e operadores turísticos nacionais e estrangeiros, fundamentos no desenvolvimento do negócio de aluguer de automóveis e na dinamização do turismo.

Luís Rego diz que o destino Açores está muito apetecível, graças à situação pandémica controlada e inexistente na maior parte das ilhas. Tal permite acreditar numa melhoria da atividade de rent a car , contribuindo para o efeito de interesse também dos turistas do continente português que procuram os Açores como destino de fim de semana e férias familiares.