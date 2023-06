SATA com crescimento (cada vez mais) verde

Fundada em 1941, a sociedade que viria dar origem ao Grupo SATA, nasce com o objetivo de combater o isolamento dos Açores. Há muito que as preocupações ambientais e a preservação do território natural dos Açores marcam a atuação da SATA. É nesta lógica que, segundo Teresa Gonçalves, presidente da SATA Holding, se deve interpretar a certificação do programa IATA Environmental Assessment (IEnvA) que as companhias aéreas do grupo receberam em maio, sendo as primeiras em Portugal a consegui-lo. Em declarações concedidas no âmbito deste trabalho, a presidente da SATA Holding, Teresa Gonçalves, realça que “a integração em projetos com a importância do IEnvA implica estar na linha da frente das questões ambientais e trocar experiências com os mais importantes players do setor”.

Além desta distinção ambiental, a SATA Air Açores e a Azores Airlines fazem parte do grupo de companhias aéreas pioneiras na AZEA – Alliance for Zero Emission Aviation, iniciativa criada em setembro de 2022, com a chancela da Comissão Europeia, que visa garantir, até 2050, a integração de aeronaves movidas a hidrogénio e a eletricidade nas suas frotas.

Dinamismo mantém-se

O Grupo SATA está posicionado num local estratégico entre a América do Norte e a Europa, oferecendo ligação entre inúmeras cidades estratégicas, tendo os Açores como destino sustentável de elevado potencial turístico. Mas um negócio é um negócio e a verdade é que as receitas acompanham o sucesso das políticas ambientais da organização – em 2022, as operadoras aéreas SATA transportaram 1,9 milhões de passageiros (65% do total de tráfego de entrada nos Açores), o que constitui um recorde desta organização, que também atingiu a sua maior receita de sempre (211,1 milhões de euros).

Quanto ao ano de 2023, a responsável da SATA Holding afiança que “já está a dar sinais muito positivos em relação à continuação da evolução positiva observada nas companhias aéreas”. Demonstração disso mesmo é, exemplifica, o “aumento de 40% de reservas entre maio e outubro (chamado verão IATA) das operadoras aéreas do grupo, em comparação com o período homólogo anterior”. Assim, a expectativa é de que “novos recordes no número de passageiros venham a ser alcançados na SATA Air Açores e na Azores Airlines”, o que “reforça a convicção de que o dinamismo se mantém”, conclui Teresa Gonçalves.

Há mais de 80 anos que a SATA está ligada ao turismo açoriano, fazendo por expressar esta relação de várias formas – por exemplo, ao decorar a frotas das aeronaves da Azores Airlines com palavras que são, em simultâneo, um chamamento para os que pensam visitar os Açores e uma homenagem ao lugar que assistiu à criação da companhia. “Somos o grupo de transporte aéreo que melhor conhece este destino e que tem cooperado ativamente na sua consolidação enquanto destino turístico extraordinário.”