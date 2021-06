Riqueza e diversidade de produtos

E vão lançar mais algum produto?

Com o saber-fazer consolidado ao longo de anos, iremos continuar a apostar em edições limitadas na categoria de Queijo Ilha, muito valorizada pelos consumidores e clientes. Já no leite, iremos reforçar as nossas referências Nova Açores Pastagem, com leite proveniente de vacas que pastam livremente durante os 365 dias do ano. Na gama Nova Açores Pastagem, destacam-se as referências 0% Lactose, com uma aceitação cada vez maior por parte dos consumidores – um leite de pastagem dos Açores, com todo o sabor e sem lactose, sendo ideal para quem é intolerante à lactose, mas não abdica de um copo de leite açoriano.

Quais são as vossas marcas mais conhecidas?

Com maior presença no mercado e notoriedade são a Nova Açores (leite, queijo, manteiga e natas), Nova Açores Pastagem (leite), o Queijo São Jorge DOP (um queijo único, produzido a partir de leite cru), Ilha Azul (leite e manteiga da ilha do Faial) e o Queijo São Miguel (queijo da ilha de São Miguel, produzido com leite pasteurizado). Temos ainda outras marcas de queijo da ilha de São Jorge, como Topo, Lourais, Beira, bem como o Famoso (um queijo ilha de São Miguel) e as referências de queijo do Faial, como Moledo e Capelinhos. Estas marcas complementam o nosso portefólio e são referências que continuamos a trabalhar, com o intuito de aumentar a sua expressão no mercado.