Promover como razão de ser

Anterior Associação de Turismo dos Açores (ATA), a Associação Visit Azores tem como objetivo consolidar internacionalmente os Açores enquanto destino turístico de natureza e sustentável, com uma forte componente experiencial, promovendo a distribuição dos fluxos turísticos pelas nove ilhas e o aumento de receitas para todos os stakeholders do setor.

Em 2023, e apesar dos números recorde de turistas e receita que 2022 trouxe à região, esta plataforma prossegue o seu trabalho de promoção do destino Açores como uma “necessidade permanente e contínua”, pois a indústria em causa “é extremamente competitiva dinâmica e globalizada”, adverte a presidente da organização, Rosa Costa. No entender desta responsável, o problema da sazonalidade local continua por resolver. “É preciso promover o destino o ano inteiro”, considera a também diretora regional do Turismo açoriano, ressalvando a importância de “comunicar essa oferta diferenciada e exclusiva, com grande proximidade da Europa e América do Norte, potenciando as ligações aéreas ao arquipélago e apelando à captação de fluxos turísticos e novas rotas aéreas.”

No que respeita aos mercados emissores estratégicos, o alemão continua a ser aquele que mais peso tem para o destino Açores, seguindo-se os EUA. Outros países como França, Canadá, Reino Unido, Espanha ou Suíça são “de igual forma importantes, visto terem ligações diretas a este destino”, explica a presidente da Visit Azores. Também importante tem sido a Itália, “um mercado de aposta por ter uma procura cada vez mais relevante e com potencial de crescimento”.

Pandemia como janela de oportunidade

A Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia Covid-19 no mês passado. Extrair algo de positivo de uma pandemia não é fácil; mas, no caso dos Açores, e em relação ao turismo, a verdade é que as restrições associadas à pandemia acabaram por confirmar tendências de procura que já se observavam, potenciando as viagens para destinos “sustentáveis, de natureza e paisagens exclusivas, com cultura e gastronomia únicas, e que proporcionam uma diversidade de atividades ao ar livre”, descreve Rosa Costa. Tudo o que os Açores são, portanto.

Efetivamente, o ano de 2022 foi aquele em que, segundo dados oficiais, os Açores receberam mais visitantes (para cima de 1 milhão) e mais dormidas (3,2 milhões – mais 65,7% face a 2021 e mais 6,8% face ao período pré-pandémico, em 2019). Quanto às receitas propriamente ditas, subiram para 145,8 milhões de euros (mais 87,6% relativamente a 2021 e mais 24,5% face a 2019).

Naturalmente, o incremento nas acessibilidades, nomeadamente com a entrada em cena de companhias de bandeira como a Lufthansa, a British Airways ou a United Airlines, em 2022, foi outro dos fatores determinantes para explicar a grande projeção da região. Prova disso mesmo, no ano transato o número de ligações aéreas para a Região Autónoma dos Açores triplicou, em comparação com o ano de 2021.

Rosa Costa, presidente da Visit Azores