Ponta Delgada abre portas aos Açores

Ponta Delgada é a maior cidade da região e local de passagem obrigatória. A capital económica açoriana, localizada em São Miguel, é vista por muitos como a porta de entrada na ilha e pode até passar despercebida no roteiro do viajante, mas, a verdade, é que apresenta muitos e bons motivos para justificar a sua inclusão no plano de visitas.

Antes de partir rumo à exploração da Ilha Verde, dê um passeio pelas ruas desta pequena vila de pescadores que cresceu para se tornar uma bela cidade, conhecida pelas suas igrejas, casas senhoriais e muitos bairros típicos que apaixonam quem os visita. O centro histórico surge emoldurado por jardins exuberantes e por uma belíssima marginal, virada para o Atlântico. Uma vez nesta zona, aproveite a nova frente marítima para relaxar numa das muitas esplanadas cuja movimentação vai conhecendo os seus picos entre tours para atividades aquáticas. A piscina oceânica é outro espaço a não perder. Dê um refrescante mergulho e, daí, um pulo ao anfiteatro ao ar livre que garante uma vista privilegiada para o porto e a cidade em si.

Símbolo de Ponta Delgada, os três arcos virados ao mar das Portas da Cidade são o cartão-postal mais simbólico. Por lá é ainda possível ver a estátua de homenagem a Gonçalo Velho (navegador português e 1º Capitão das ilhas de Santa Maria e São Miguel), a Igreja de São Sebastião ou o bonito edifício da Câmara Municipal e a sua Torre Sineira.

Angra do Heroísmo, na ilha Terceira

Ruas e vielas de perder de vista

Cidade Património Mundial da UNESCO, Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, tem tudo para fazer da viagem aos Açores um momento inesquecível. Uma visita à cidade pode começar, desde logo, na sua bonita marina, a partir de onde rumamos à Praça Velha e daí avistar a câmara municipal e visitar o Jardim do Duque da Terceira. A não perder, ainda, o Museu de Angra do Heroísmo, que apresenta diversas peças sempre relacionadas com a história da ilha Terceira e do próprio arquipélago. No lado contrário da baía, estão novos pontos obrigatórios: a Igreja e Convento de São Gonçalo e ainda a Fortaleza e Igreja de São João Baptista.

Já Santa Cruz das Flores é a principal vila da ilha das Flores, um espaço recheado de história, cultura, hábitos e tradições. Localizada na zona nordeste da ilha, a vila conta com o convento barroco de São Boaventura que alberga atual[1]mente o Museu das Flores, com a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com a Fábrica da Baleia e a Gruta dos Enxaréus. No primeiro domingo de agosto, as ruas da cidade tornam-se ainda mais animadas devido às celebrações das festas de São João.

A Horta, na ilha do Faial, alberga a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Mas ali há muito mais para ver. Diz quem lá vive que, a melhor forma de sentir e de descobrir a cidade da Horta é percorrê-la a pé, explorando as suas ruas e os lugares de interesse natural e cultural. Localizada numa baía, com vista para as vizinhas ilhas do Pico e São Jorge, a cidade da Horta conta com o Castelo Forte de São Sebastião, o Monte Queima[1]do (assim chamado pela cor negra das suas rochas), a casa Manuel de Arriaga, o Forte da Greta ou ainda a Igreja das Angústias. É também na Horta que encontra o mundialmente famoso Peter Café Sport que convida a uns momentos de descanso para retemperar forças e animar corpo e espírito.