Obrigatório passar pela principal porta de entrada nos Açores

Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, é conhecida pela sua beleza natural, pelas paisagens únicas, de tirar o fôlego, pela diversidade cultural e gastronómica.

Se ainda não passou a porta principal de entrada nos Açores, está na hora de planear a sua viagem e conhecer o património natural e arquitetónico da ilha; como bibliotecas , os centros culturais e interpretativos , como o da cultura do ananás; as zonas balneares e costeiras , com os seus miradouros e faróis; ou os jardins e parques.

Em Ponta Delgada, a paisagem conta a sua história e identifica a sua cultura. Em terra, emocione-se em cada quilómetro dos trilhos pedestres e aventure-se na caça ao tesouro com um Geotour de Ponta Delgada. No mar, embarque numa experiência inesquecível: observar baleias e golfinhos no seu habitat natural.

É preciso ver para crer e ficar com vontade de voltar. E existem, pelo menos, outras cinco razões para regressar: a Rocha da Relva (para uma viagem ao passado numa das fajãs da ilha); a Lagoa das Empadadas (para contemplar como pequenas lagoas circundadas por uma vegetação imponente); os Poços de São Vicente (para nadar nas piscinas naturais delimitadas por rochas basálticas); a Praia dos Mosteiros (para assistir ao melhor pôr do sol da ilha) e a Ferraria (para nadar em água quente em pleno Atlântico).