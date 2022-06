No ponto mais alto da ilha

Os miradouros são espaços de eleição para desfrutar de uma vista privilegiada sobre diferentes pontos das ilhas. Quem viaja até ao Açores não pode, por isso, deixar de desfrutar de alguns dos mais bonitos miradouros locais. E por lá não faltam opções. Só São Miguel conta com perto de 60 miradouros, mas, quando o tempo é limitado, importa fazer uma escolha mais cautelosa. Seja em São Miguel ou em outras ilhas, deixamos-lhe aqui algumas hipóteses a considerar:

Miradouro da Boca do Inferno

Situado a cerca de 700 metros de altitude, este é um dos locais mais populares e com uma das melhores vistas de São Miguel. Para conseguir lá chegar, é necessário fazer uma caminhada de quase 15 minutos, atravessando o parque de merendas e o Parque Florestal da Mata do Canário, mas o esforço vale mesmo a pena. No final, será brindado com uma vista panorâmica sobre a Lagoa Rasa, a Lagoa de Santiago e a Lagoa das Sete Cidades.

Miradouro da Senhora da Paz

Igualmente popular entre os visitantes, e com uma excelente vista para Vila Franca do Campo e para o ilhéu de Vila Franca, o miradouro está situado a cerca de 200 metros de altitude e tem um fácil acesso.

Miradouro da Fajã do Conde

Com vista para este da ilha, em Santa Cruz das Flores, os visitantes encontram o Miradouro da Fajã do Conde. Além de permitir visualizar a zona com o mesmo nome, é ainda possível ver a freguesia da Caveira, conhecida pela sua classificação ZEC e Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta da Caveira.

Miradouro da Caveira

A oeste da localidade de Santa Cruz das Flores está o Miradouro da Caveira, situado num istmo mesmo em cima do mar e com uma vista de cortar a respiração.

O Miradouro do Monte Brasil (Angra do Heroísmo, Terceira), o Miradouro da Fajã dos Cubres (Calheta, São Jorge), o Miradouro de Nossa Senhora da Conceição (Horta, Faial) ou o Miradouro da Vista do Rei (Ponta Delgada, São Miguel) são outros locais que merecem uma visita.