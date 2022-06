Grupo Ilha Verde conduz rumo ao futuro

Fundada em fevereiro de 1971, por Antero Rego e mais dois sócios, a então Ilha Verde Rent a Car viria, anos mais tarde, a dar origem ao Grupo Ilha Verde. Naquela altura, contava apenas seis viaturas e o negócio tinha como principais clientes os locais, “que recorriam ao aluguer para passeios de fim de semana, casamentos e outros eventos, uma vez que a maior parte das famílias micaelenses não disponham de carro particular”, explica Luís Rego, atual administrador da empresa.

A Ilha Verde Rent a Car “é hoje reconhecida como a maior empresa de aluguer de automóveis dos Açores” tendo alargado a sua atividade “a praticamente todas as ilhas da região, com uma frota moderna e diversificada, abrangendo todos os segmentos, desde o económico, familiar, desportivo, premium, comercial e elétrico”.

O Grupo Ilha Verde expandiu ainda os seus interesses ao ensino da condução e ao comércio automóvel. Passou a apostar também no comércio de viaturas usadas multimarca e numa leiloeira. Paralelamente, desenvolveu serviços complementares, como um centro de colisão multimarca, estação de lavagem automóvel 24 horas/dia, seguros e financiamento auto.

Somos reconhecidos como a maior empresa de aluguer de automóveis dos Açores

“A admiração, o potencial do habitat e gosto pela agricultura fez com que o fundador do grupo investisse também numa exploração agropecuária, na vertente da produção do leite”, diz ainda Luís Rego.

Este é, assim, “um grupo de empresas que continua na gestão da família Rego, e que assenta os seus serviços em padrões de qualidade” tendo conseguido em 2019 o reconhecimento e a certificação de todas as suas empresas com a Norma ISO 9001. Já a certificação ambiental, Norma ISO 14001, das empresas do Grupo Ilha Verde foi um objetivo concretizado em 2022.

Os principais clientes do grupo correspondem aos mercados tradicionais e novos que operam nos Açores, “como o alemão, americano, canadiano, holandês, inglês, francês e nacional”.