Grupo Ilha Verde aposta na mobilidade 100% elétrica

O alargamento das atividades e negócios do Grupo Ilha Verde conheceu recentemente um novo capítulo, com a criação da marca "IGreen Mobilidade e Sustentabilidade By Ilha Verde". Já apresentado publicamente, este conceito apresenta soluções de transporte 100% elétrico, acessível a todos: trotinetas, bicicletas, ciclomotores, motociclos, automóveis e acessórios, entre os quais carregadores. O objetivo, explica Luis Rego, atual administrador desta marca e um dos cinco irmãos que gerem os negócios da mesma, é "contribuir para um melhor ambiente e um novo paradigma na mobilidade".

A abertura da loja desta nova marca acontecerá "brevemente", no centro histórico de Ponta Delgada, e evidencia o "dinamismo" do Grupo num ano de 2023 que está a projetado "ao nível dos últimos melhores anos, nomeadamente 2019 e 2022", estima Luís Rego. "O primeiro semestre é indicador do otimismo que existe no setor do Turismo nos Açores, devido à elevada procura do destino e apesar de a sazonalidade ser ainda uma realidade bem patente."

Aluguer de carros e não só

A Ilha Verde Rent a car é conhecida como a maior empresa de aluguer de automóveis dos Açores, mas, ao longo dos seus 52 anos de existência, o Grupo expandiu a sua atividade, por exemplo, ao ensino da condução ou ao comércio automóvel, apostando igualmente no comércio de viaturas usadas multimarca, numa leiloeira e em vários serviços complementares unidos pelo selo Ilha Verde e por boas práticas ambientais. "Estamos e queremos continuar a conduzir rumo a um futuro mais verde", resume Luís Rego.