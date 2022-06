Gastronomia de fazer crescer água na boca

Quem passa uns dias nos Açores vai à procura de dias relaxantes, paisagens de cortar a respiração e de bons espaços para visitar. Mas quer também verdadeiras experiências gastronómicas e, mais uma vez, neste particular o arquipélago não deixa os seus créditos por mãos alheias. São muitas e boas as escolhas para forrar o estômago e satisfazer o palato.

BOLO LÊVEDO

O bolo lêvedo é uma mistura perfeita de pão e bolo, doce típico e regional do Vale das Furnas, na ilha de São Miguel. Pode ser consumido ao pequeno-almoço, almoço ou jantar e, face à sua crescente popularidade, passou a ser usado na restauração como base de hambúrguer e também com manteiga, queijo e fiambre.

LAPAS E NÃO SÓ

Os Açores têm diversas espécies de marisco, como as famosas lapas, cracas ou o cavaco (uma espécie de lagosta). As primeiras estão disponíveis na maioria dos restaurantes da região e podem ser saboreadas grelhadas, regadas com sumo de limão. Já no caso das cracas ou do cavaco, são mais fáceis de encontrar em cervejarias ou marisqueiras. Aconselha-se que as cracas sejam comidas ao natural, tirando partido do seu forte sabor a mar.

PEIXE FRESCO

Para os amantes de peixe, uma deslocação aos Açores é sinónimo de muita felicidade. A oferta é farta: da garoupa ao boca-negra, da barracuda ao atum, entre tantos outros, a dificuldade vai ser mesmo conseguir escolher.

COZIDO DAS FURNAS

É, provavelmente, o mais típico e reconhecido prato da ilha de São Miguel. O cozido das Furnas desperta a curiosidade e a vontade de experimentar dos visitantes, muito por causa da forma como é confecionado. Na verdade, os vários ingredientes, incluindo inhame, um tubérculo típico da zona, são colocados numa panela, depois enterrada junto às caldeiras naturais das Furnas ou fumarolas. E, durante cinco a seis horas, vão cozendo por ação da energia geotérmica. No final, o cozido tem um sabor especial, que faz a delícia de todos quantos provam. E, atualmente, existem também já opções de cozidos vegetarianos e vegan.

CARNE DOS AÇORES

Embora estejamos numa (ou em várias) ilha rodeada por mar, os amantes de carne não se darão por menos satisfeitos. A carne de vaca é especialidade local, apetitosa e de categoria internacional. Por isso mesmo, quem visita as ilhas não pode deixar de experimentar os bifes cozinhados localmente. A alcatra à moda da Terceira – consiste num guisado de carne preparado de forma artesanal e em forno de lenha – ou o famoso bife regional com a tradicional pimenta da terra fazem as delícias de qualquer palato.

ANANÁS

É o principal fruto da região, com sabor especial muito devido à riqueza dos solos vulcânicos açorianos: ácido e doce, num equilíbrio perfeito que faz dele incrivelmente delicioso. Cultivado em estufas, na ilha de São Miguel, o ananás dos Açores é de comer e chorar por mais.

QUEIJO DA ILHA

É uma iguaria a não perder. O mais conhecido é o queijo da ilha de São Jorge, produto com Denominação de Origem Protegida, fabricado com leite de vaca cru e um tempo de cura mínimo de três meses. Mas existem diversas outras variedades, pensadas para todo o tipo de gostos: o Queijo das Flores, o Queijo Lorais, o Queijo de Picaroto ou o dos Capelinhos são opções a considerar.

E para beber…

…chá dos Açores, do arquipélago que conta com as únicas plantações comerciais de chá da Europa.