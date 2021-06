Experiências obrigatórias

A oferta de atividades para fazer nos Açores é extensa. Uma que aconselhamos vivamente é a observação de baleias e golfinhos. São Jorge, Pico e Faial formam o designado Triângulo, local de eleição para ver os cetáceos. Mas esta atividade pode ser praticada nas águas de todo o arquipélago, em Vila Franca do Campo ou Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Praia da Vitória ou Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, havendo vários operadores especializados que permitem usufruir desta experiência. Por falar em experiência, não se esqueça de nadar com os golfinhos.

Precisamente para quem gosta de se molhar, pode mergulhar em todas as águas do arquipélago e nadar com o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, ou o tubarão-azul. Jamantas, peixes pelágicos e meros são outras espécies de peixes que se podem ver debaixo de água. A prática do mergulho nos Açores, explique-se, pode ocorrer em diversos cenários. Existem mergulhos costeiros, em barcos naufragados, em grutas ou em montes submarinos remotos, esta última experiência, quiçá, a mais marcante.

Ainda na água, uma nota para o surf, pois as ilhas têm spots magníficos! Ribeira Grande, praia dos Mosteiros ou praia das Milícias são alguns dos locais recomendados para apanhar ondas em São Miguel. Na ilha de São Jorge, recomenda-se a Fajã do Santo Cristo ou a Fajã das Almas. Na Terceira, destaque-se a Praia da Vitória.

Pesca desportiva, iatismo e canoagem, esta última que pode ser feita em águas abertas ou águas interiores, são outras atividades para experimentar.

Em terra

No que diz respeito às atividades terrestres existe igualmente muita e variada oferta, destacando-se as caminhadas. Neste caso, recomendamos que se visite o site Visit Azores e se aceda aos trilhos (https://trails.visitazores.com/pt-pt). Aqui encontra tudo o que precisa saber no que toca aos passeios pedestres. O golfe é outra das atividades que tem de se realçar (existem excelentes greens em São Miguel e na Terceira), bem como os passeios de bicicleta ou os passeios a cavalo.

Não obstante, até pela origem vulcânica dos Açores, há que realçar o geoturismo. Há grutas, algares, fendas, lagoas em crateras, campos fumarólicos e nascentes termais para ver e que deixam os visitantes boquiabertos. O site Visit Azores recorda que além dos centros de interpretação das cavidades vulcânicas abertas ao público, o arquipélago possui vários centros de ciência que ajudam a compreender e valorizar o seu geopatrimónio. O Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, no Faial, é um bom exemplo. São ainda aconselhadas visitas ao Observatório do Ambiente, Museu Vulcanoespeleológico Os Montanheiros, na Terceira, à Casa da Montanha, no Pico, ou ao Observatório Astronómico, ExpoLAB e Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, em São Miguel.

Para ficar de molho

Por ser verão, deixamos algumas dicas de locais para ir dar uns mergulhos no arquipélago. Por possuir vários locais onde é obrigatório ir a banhos, juntámos praias a mar aberto, piscinas naturais e termas. E é precisamente em águas termais que começamos, aconselhando uns banhos na Poça da Dona Beija e nas suas águas quentes e férreas, nas Furnas, São Miguel. O Parque Terra Nostra, as Termas da Ferraria ou a Caldeira Velha também são paragens obrigatórias em terras micaelenses. Também na ilha, mas mudando a agulha para o Atlântico, vá à praia de Santa Bárbara ou à praia Água d’Alto.

Para quem gosta de "estar de molho", na Graciosa estão situadas as piscinas naturais do Carapacho, com rochas basálticas negras e águas azuis, ao lado das Termas do Carapacho. Também neste registo, na ilha das Flores, há que ir às piscinas naturais de Santa Cruz das Flores.

No Faial, banhar-se em Porto Pim é mandatório... e sublime! E em Santa Maria existe a praia Formosa, com as suas areias claras, o que não se vê muito nos Açores.