Como planear as suas férias

Antes de partir para um período de puro relaxamento numa das várias ilhas dos Açores, importa organizar a viagem e definir prioridades face aos dias que tem disponíveis. O ideal é, no entanto, que a estadia seja de, pelo menos, quatro a cinco dias. E como este é um destino de natureza por excelência, a confusão das grandes cidades acaba por ser trocada pela paz açoriana, numa aventura que não vai esquecer.

Nas nove ilhas que tem à disposição, encontra dezenas de quilómetros de estrada para percorrer, mas sempre sem pressas e sem horário marcado. Alugar um automóvel é sempre uma boa alternativa, já que permite passear sem grandes dificuldades por todos os recantos que as ilhas oferecem.

Pode optar por alugar a viatura num dos vários rent-a-car que existem na zona de chegadas do aeroporto, mas também fazer uma reserva antecipada e garantir que tem tudo pronto à sua espera no momento em que colocar pés nos Açores.

A chegada ao arquipélago pode ser feita em uma das nove companhias aéreas que voam até aos Açores. Sete delas têm voos diretos. As ilhas, localizadas no coração do oceano Atlântico, ficam a apenas duas horas de Lisboa e do Porto e a menos de seis horas dos Estados Unidos da América.

Se se está a perguntar qual a melhor altura para viajar para os Açores, então saiba que os locais dizem que "todos os momentos são bons". A temperatura no arquipélago é muito húmida e não será também de estranhar que encontre "várias estações do ano" num mesmo dia. E, se é bem verdade que no verão terá sempre o calor como companheiro, não é menos verdade que nos outros meses as ilhas açorianas também encerram encantos que vai querer descobrir.