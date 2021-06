Centros de beleza urbana

Lagoas, fajãs, vulcões, montanhas ... a natureza agraciou os Açores com cenários naturais espetaculares e que deixam todos boquiabertos. Nas ilhas, todavia, também existem centros urbanos interessantes, belos, recheados de história e que merecem uma visita. Assim, escolhemos Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, onde há muito para ver. E essas duas páginas vamos dar algumas dicas do que deve conhecer, essas três cidades.

Começando pela Terceira, em Angra do Heroísmo, é obrigatório calcorrear as ruas do centro histórico, que está classificado como Património Mundial da UNESCO. Praças, jardins ou palácios (como o Palácio Bettencourt ou o Palácio dos Capitães-Generais) deixam todos os visitantes visualizar. Garantido. No que diz respeito aos locais de culto, destaque-se uma Igreja da Misericórdia, uma Igreja do Santíssimo Salvador da Sé e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Recomendamos ainda uma ida à marina, bem como ao Museu de Angra do Heroísmo.

Para quem gosta de fortificações, está na cidade certa. É que tem ao dispor o Forte de São Sebastião e a Fortaleza São João Baptista. Esta última, situado na subida para o Monte Brasil, é local de excelência para ver do alto a cidade.

Não saia de Angra, ou melhor da área, sem fazer uma pequena deslocação para os arredores e contemplar o Algar do Carvão, classificado como monumento natural.

Como estamos no verão, fique a saber que tem uma pequena praia na cidade – a Prainha de Angra. Também neste período, decorrem as famosas festas Sanjoaninas. Esta edição começou no passado dia 19 e termina no próximo dia 28. Se tiver a sorte de estar pela cidade nos próximos dias...

Rumando ao Faial

Na Horta, na ilha do Faial, também há muito que ver, sentir, experienciar. Tem de se conhecer a Baía da Horta e é também incontornável uma visita à marina. Não, não é para ver só barcos, mas também graffiti espetaculares que embelezam todo o local. Igualmente na cidade aconselha-se uma visita ao Jardim Botânico do Faial e ao Museu da Horta.

Em Porto Pim há muito para desfrutar: desde a magnífica praia à exposição permanente da Fábrica da Baleia de Porto Pim. Inserida no Complexo Monte da Guia do Parque Natural da Ilha do Faial, na Fábrica da Baleia de Porto Pim, que recebe cerca de 7.000 visitantes por ano, fica a saber-se tudo sobre a história da extinta indústria baleeira açoriana.

Visitar o local significa conhecer o Monte da Guia, um cone vulcânico classificado como Área de Paisagem Protegida pela sua formação geológica, fauna e flora endémica. Dali pode ver-se na Baía do Porto Pim e a Horta. Também a Ponta da Espalamaca tem promontório sobre a cidade e a praia do Almoxarife, com o seu areal negro e uma vista espetacular para a ilha do Pico. Após cumprir os seus recomendações, recomenda-se que termine o dia com uma saída até ao Peter Café Sport para beber um gin tónico.

Duas notas: não deixe a ilha do Faial sem ir a banhos na praia do Norte e às piscinas naturais do Varadouro.