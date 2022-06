Bife Alcides faz as honras da casa

Inaugurado em 1908, o ALCIDES será “provavelmente o restaurante mais antigo dos Açores” tendo na sua origem um grupo de professores do continente português. Pedro Melo, o CEO, explica que o negócio está na sua família desde 1956, “quando o pai o adquiriu, como herança em vida do nosso avô”. Embora não compreendesse “nada de restauração” o pai do atual CEO viu-se “forçado a abraçar esta aventura” que, graças a um cozinheiro que a ele se juntou, acabou por ser bem-sucedida. Em conjunto, criaram um dos seus pratos mais populares: o bife Alcides, com forte influência no bife à inglesa. Mas a verdade é que ambos souberam tirar partido deste prato, “acrescentando dois produtos regionais muito comuns na nossa gastronomia: o alho e a pimenta-malagueta. Assim nasceu um dos ícones da gastronomia açoriana.”

O ambiente familiar do hotel faz com que os clientes se sintam satisfeitos

Mais tarde, em 1974 surge a aventura do turismo, com a construção de quatro apartamentos por cima do restaurante: “Foram anos muito favoráveis e que despertaram no nosso pai o gosto pela hotelaria. Em 1990, anexando o edifício a norte, constrói uma pequena residencial com 25 quartos e já em 2009 o restaurante desloca-se finalmente para o seu destino final”. Hoje em dia, o ALCIDES é gerido pelos seus filhos, sendo já “um pequeno grande hotel, com 33 quartos e um restaurante de excelência”.

Uma marca de qualidade O ALCIDES, situado na ilha de São Miguel, no centro histórico de Ponta Delgada, caracteriza-se pelo genuíno bife, “uma criação distinta e hoje em dia tão recriada, mas também pela singularidade da simplicidade dos seus pratos, que continuam a apaixonar os seus clientes”, refere Pedro Melo. No hotel, um ambiente familiar “faz com que os clientes se sintam plenamente satisfeitos durante a sua estadia”. O CEO acredita que os turistas encontram ali “a originalidade de um serviço distinto” além de “alegria em atender, alegria em servir, alegria em receber”. Esta maneira de estar da equipa “é transportada para os nossos serviços, tanto na hotelaria, como na restauração, e é essa a nossa garantia no serviço”, refere Pedro Melo.

Antes da pandemia, e no que respeita a taxas de ocupação mensais, o ALCIDES contava “valores médios de 85%”. Finalizado 2021, “penso que este número reduziu para 51%, sendo que este ano temos perspetivas de que os valores sejam superiores ao ano anterior”, diz Pedro Melo.

O que podem os turistas encontrar em Ponta Delgada?

Ponta Delgada é uma cidade muito particular, virada para o mar. Tem crescido, “mas mantém a sua traça distinta, as suas ruas pedonais, calçadas e casas bonitas”, explica Pedro Melo, CEO do ALCIDES. Hoje em dia, a diversidade de oferta turística é muito superior, “comparando-se a qualquer pequena metrópole do mundo”. Os museus, a arte religiosa sempre presente, a gastronomia diversificada, o mar e as suas experiências “são certamente fortes motivos para nos visitarem”, disse ainda.