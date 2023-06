Bensaude Hotels Collection: ambição e orgulho açoriano

Um dos negócios do Grupo Bensaude, a Bensaude Hotels Collection, é líder no setor hoteleiro dos Açores, com oito unidades distribuídas por ilhas e continente – cinco em São Miguel, uma no Faial, uma na Terceira e outra em Lisboa. Atualmente, destacam-se os investimentos de renovação e de criação de novas facilidades que estão a ser efetuados nas unidades deste portefólio. Assim sucede, exemplifica o diretor comercial, Pedro Salazar, na “nova decoração do Terceira Mar Hotel, em Angra do Heroísmo, que se iniciou em 2020 e que está numa fase de conclusão, agora abrangendo os exteriores da unidade hoteleira”.

Para “breve” estará a conclusão da “nova piscina exterior do Hotel Marina Atlântico, em Ponta Delgada”, assim como “uma importante intervenção no Parque Terra Nostra, que irá melhorar ainda mais a experiência para visitantes e para hóspedes” do Terra Nostra Garden Hotel.

Já no Hotel Açores Lisboa “está a ser finalizada a renovação e ampliação do restaurante Basáltico (...) no contexto de uma nova envolvente da Praça de Espanha, proporcionada pelo novo Parque Gonçalo Ribeiro Teles”.

Este responsável frisa que a Bensaude Hotels Collection “tem no seu ADN os Açores em todas as suas facetas”, numa ligação que ultrapassa posicionamentos estratégicos. “Sentimo-nos os verdadeiros representantes dos Açores e do que de melhor se pode fazer e projetar do ponto de vista turístico – somos e seremos os principais defensores de um turismo sustentável, que favoreça e orgulhe os açorianos.”

Melhor hotel rural da Europa

A história da Bensaude Hotels Collection começou em 1935, com a abertura do Hotel Terra Nostra, hoje Terra Nostra Garden Hotel. Volvido quase um século, esta unidade continua a desempenhar um papel central neste projeto, recebendo múltiplos prémios que dela fazem a joia da coroa da cadeia de hotéis do Grupo Bensaude – recentemente, e pela quarta vez, recebeu a distinção “Best Countryside Hotel” nos prémios de excelência Condé Nast Johansens.

“O Terra Nostra Garden Hotel, com todos os prémios que tem vindo a conquistar e, acima de todo, com o grande reconhecimento que tem, projeta a Bensaude Hotels Collection e o seu próprio destino, por proporcionar uma experiência de grande autenticidade, em que se tocam muitos dos atributos que caracterizam os Açores”, reflete Pedro Salazar. Entre esses atributos, o diretor comercial destaca: “A extraordinária experiência gastronómica do Restaurante Terra Nostra, onde se combinam os produtos locais numa cozinha de autor de grande qualidade; a envolvente que o Parque Terra Nostra oferece, numa componente de bem-estar, proporcionada pelas suas águas termais e pelos jardins botânicos de beleza irrepetível; e a história do próprio hotel, um edifício original art déco que celebra 88 anos e que foi alvo de permanentes renovações.”

Segundo Pedro Salazar, o Terra Nostra Garden Hotel “é um ecossistema que projeta e influencia de forma profunda a essência da Bensaude Hotels Collection e é um verdadeiro embaixador do turismo dos Açores”.