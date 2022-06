Azoris Hotels & Leisure de portas abertas para os turistas

Criada em 2016, a Azoris Hotels & Leisure nasce quando o Grupo Finançor se tornou o acionista maioritário, por aquisição. Com esta nova gestão, surgiu também a necessidade de conferir um momento de viragem e de investimento nos hotéis, o que acaba por dar origem a uma nova identidade e também a uma nova marca.

Atualmente, com a categoria de 4 estrelas, os hotéis Azoris Hotels & Leisure foram renovados com o objetivo principal de atender às necessidades de visitantes individuais, de negócios e também de grupos, além de permitir a realização de eventos de empresas e privados.

Com três hotéis atualmente em pleno no arquipélago, a Azoris Hotels & Leisure recebe mais de 150 mil hóspedes por ano. Todos os hotéis são certificados em Qualidade, HACCP, Ambiente e detentores do galardão Miosótis – Alojamentos Verdes.

Os Açores são um destino de natureza e seguro, com certificação de sustentabilidade pela EarthCheck. Manter as ligações diretas históricas com as grandes capitais europeias e captar novas rotas é, no entanto, “um fator primordial para a consolidação do setor, tendo em conta as características únicas do arquipélago em termos de acessibilidades”.

Três hotéis com características únicas

• O Azoris Royal Garden, em Ponta Delgada, distingue-se pela sua atmosfera zen, com amplas áreas comuns e jardins que envolvem o wellness center;

• O Azoris Angra Garden, em Angra do Heroísmo, na Terceira, é distinguido pela sua localização na principal praça da cidade-património, ladeado pelo jardim municipal e pelo seu terraço panorâmico;

• O Azoris Faial Garden, na cidade da Horta, com o conceito de resort, tem vastos jardins e uma vista deslumbrante sobre o mar e a montanha do Pico.





Azoris Royal Garden, em Polta Delgada



Azoris Angra Garden, em Angra do Heroísmo

Em tons de verde e azul

Localizada a noroeste da ilha de São Miguel, no concelho de Ponta Delgada, a Lagoa das Sete Cidades é um lago de água doce, o maior dos Açores, ocupando uma área de aproximadamente 4,3 quilómetros e com uma profundidade de cerca de 33 metros.

Formada a partir da cratera de um vulcão, e classificada como Paisagem Protegida da Rede Natura 2000, a Lagoa das Sete Cidades é apenas uma, mas, por ter duas cores diferentes, chamam-lhe então Lagoa Verde e Lagoa Azul, cujas águas estão separadas por um istmo criado pelo Homem. Reza a história que a lagoa, tal como a freguesia que habita a sua margem, deve o seu nome à ilha das Sete Cidades, também conhecida por Antília. Trata-se de um pedaço de terra que terá sido por muitos marujos avistado no Atlântico Norte e que inspirou a exploração marítima de vários reinos durante séculos sem nunca ser encontrada.

Mas a lenda maior está associada às duas cores das suas águas. Conta-se que a Lagoa das Sete Cidades – uma das Sete Maravilhas de Portugal, na categoria Zonas Aquáticas não Marinha – deve as suas cores às lágrimas de uma princesa e de um pastor que se terão apaixonado, mas sido obrigados a viver afastados um do outro por ordem do rei. Foi então que a jovem princesa, de olhos azuis, e o pastor, de olhos verdes, choraram tanto que deram origem às lagoas verde e azul. Se preferir a explicação científica, então saiba que a lagoa verde apenas reflete a cor da densa vegetação que a circunda, e a azul, em dias de bom tempo, reflete o azul do céu.

Para visitar a lagoa, pode partir de Ponta Delgada rumo à freguesia das Sete Cidades e ao Miradouro Vista do Rei, de onde desfruta de uma vista privilegiada sobre o espaço.