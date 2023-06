Atlânticoline, um parceiro na promoção do turismo açoriano

A Atlânticoline é a entidade responsável por assegurar o transporte marítimo de pessoas, mercadorias e veículos entre as ilhas dos Açores, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do arquipélago. A empresa projeta-se como “um parceiro essencial na promoção do turismo, tanto para o Governo Regional como para as empresas do setor” que contam com os seus serviços, observa o presidente do Conselho de Administração, Francisco Bettencourt.

Já em plena época alta, e até 30 de setembro, a empresa garante várias ligações diárias entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge). Existem ainda quatro ligações semanais destas ilhas à Terceira, duas das quais passando também na Graciosa. Nestas ligações do grupo Central é possível o transporte de viaturas. Além destas, há ainda duas ligações diárias, seis dias por semana, entre Corvo e Flores.

Descarbonizar é o verbo

A natureza intacta dos Açores é a imagem de marca do arquipélago, e “todo o trabalho de promoção turística da Região tem sido feito à volta dessa ideia”, refere o responsável da empresa. Como tal, a descarbonização dos transportes marítimos de passageiros é a grande aposta da Atlânticoline para o futuro, frisa este responsável. “Faz todo o sentido apostarmos em navios movidos a energia limpa e estamos a trabalhar no sentido de que os novos navios cumpram esses requisitos. Este processo está numa fase embrionária, no entanto, já foram dados passos firmes para um futuro mais verde no âmbito do transporte marítimo nos Açores”, explica Francisco Bettencourt.