Atlânticoline navega por águas calmas

A Atlânticoline é, atualmente, responsável pela prestação do serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores. A empresa nasceu em 2005 e, mais tarde, em 2015, ocorreu a sua fusão com a Transmaçor, que foi então extinta.

Nos dias que correm, a Atlânticoline dispõe de cinco embarcações próprias e, durante todo o ano, “oferece ligações entre Flores e Corvo, e entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge)”, refere Marla Pinheiro, diretora comercial da empresa. Já na época alta “existe ainda a ligação das ilhas do Triângulo à Graciosa e à Terceira”.

Marla Pinheiro destaca a operação do Triângulo, que, pela proximidade geográfica das três ilhas e pela complementaridade económica, social e cultural entre elas, “impõe um serviço público de atividade intensa, com ligações diárias, todo o ano”.

A empresa criou uma nova rota, entre o Pico e São Jorge

A Atlânticoline oferece as viagens necessárias para garantir a mobilidade entre as ilhas, “em função das necessidades identificadas, não se movendo por objetivos meramente comerciais”, refere Marla Pinheiro. A mesma responsável assegura, no entanto, que a sua empresa disponibiliza “um serviço de transporte marítimo de pessoas e veículos com fiabilidade e segurança, contribuindo para o desenvolvimento económico e social da região e promovendo o intercâmbio entre as ilhas”. A empresa criou “uma nova rota para este verão, a Linha Laranja, que funciona entre as ilhas do Pico e São Jorge, e se iniciou no passado dia 17 de junho”. Contas feitas, antes da pandemia, em 2019 a Atlânticoline transportou 562.993 passageiros e 30.792 viaturas na totalidade da operação: “Recebemos milhares de turistas a bordo, tendo em conta que esta é uma forma agradável e económica de visitar as ilhas mais próximas daquelas onde chegaram de avião.”

Ponta Delgada abre portas aos Açores

Ponta Delgada é a maior cidade da região e local de passagem obrigatória. A capital económica açoriana, localizada em São Miguel, é vista por muitos como a porta de entrada na ilha e pode até passar despercebida no roteiro do viajante, mas, a verdade, é que apresenta muitos e bons motivos para justificar a sua inclusão no plano de visitas.

Antes de partir rumo à exploração da Ilha Verde, dê um passeio pelas ruas desta pequena vila de pescadores que cresceu para se tornar uma bela cidade, conhecida pelas suas igrejas, casas senhoriais e muitos bairros típicos que apaixonam quem os visita. O centro histórico surge emoldurado por jardins exuberantes e por uma belíssima marginal, virada para o Atlântico. Uma vez nesta zona, aproveite a nova frente marítima para relaxar numa das muitas esplanadas cuja movimentação vai conhecendo os seus picos entre tours para atividades aquáticas. A piscina oceânica é outro espaço a não perder. Dê um refrescante mergulho e, daí, um pulo ao anfiteatro ao ar livre que garante uma vista privilegiada para o porto e a cidade em si.

Símbolo de Ponta Delgada, os três arcos virados ao mar das Portas da Cidade são o cartão-postal mais simbólico. Por lá é ainda possível ver a estátua de homenagem a Gonçalo Velho (navegador português e 1º Capitão das ilhas de Santa Maria e São Miguel), a Igreja de São Sebastião ou o bonito edifício da Câmara Municipal e a sua Torre Sineira.