Alcides: ao sabor do sucesso

Restaurante e hotel. O Alcides é um marco na gastronomia da ilha de São Miguel e para quem vai a Ponta Delgada é quase obrigatório ir ao restaurante fundado em 1908, e na família desde 1956, saborear o seu bife, que é um êxito. O sucesso do bife Alcides assenta na "genialidade da sua genuinidade, na defesa das suas origens e esforço sem precedentes em garantir um artigo com carne 100% açoriana", começa por explicar Pedro Melo, o diretor, assegurando que o bife vai manter estes padrões e nunca esquecer como suas raízes para perdurar e continuar a sua odisseia.

Além do bife Alcides, o restaurante possui outras iguarias na carta. Mas Pedro Melo não consegue distinguir um prato apenas. A ementa continua a ser uma oferta diária, predominando a preocupação constante em defender matérias-primas de qualidade e respeitando a sazonalidade dos produtos. "Defendemos um estilo de vida climatarian. Pratos simples, como a abrótea cozida, o pargo assado, a alcatra regional ou mesmo as iscas de fígado, têm sempre uma enorme procura", conta o proprietário do Alcides.

Sobre os pratos novos do restaurante, explica que a aposta continua a ser não em muitas novidades no menu, mas sim "na qualidade da sua apresentação e destes produtos". "Identificamos e compreendemos o que o nosso cliente deseja e estamos certamente a responder às suas demandas", afiança.

A receita do triunfo do hotel No que diz respeito à unidade hoteleira, tem "uma certa dimensão, para o tipo de turismo que se deseja para os Açores", refere Pedro Melo. "Uma unidade hoteleira, no centro histórico de Ponta Delgada, com 31 quartos e potencial aumento para 38, onde o nosso cliente pode usufruir do nosso restaurante, com a qualidade que lhe é reconhecida, acompanhada por uma equipa excecionalmente humana e profissional, só pode ser uma receita vitoriosa. " Questionado sobre como está a correr o negócio, responde que, desde a data de maio, se está a assistir a "uma recuperação e aumento da procura, muito devido ao desconfinamento local e diminuição das restrições impostas".

Quanto às expectativas para os próximos meses, Pedro Melo afirma que, mesmo tendo uma procura muito baseada em reservas de última hora, observa uma maior consistência nas reservas efetuadas e olha para este verão "com melhores expectativas do que o anterior". "Conseguimos pressentir uma ténue procura mesmo após os típicos meses de verão, com alguma presença de reservas já em setembro e outubro."