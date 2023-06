Açores: os prémios não enganam

A frequência com que os Açores têm sido premiados, nas mais diversas categorias, em diversos certames internacionais de referência no setor do turismo, tem projetado a região como um destino atrativo, de qualidade e sustentável. O ano de 2022 foi particularmente produtivo neste contexto, com os leitores da prestigiada revista de viagens Condé Nast Traveller a elegerem os Açores como top 10 das melhores ilhas da Europa. Também em 2022, a região foi galardoada, em Berlim, como destino vencedor do Prémio ITB Earth Awards 2022, atribuído pela organização global para o turismo sustentável Green Destinations, na categoria "Localizar e descarbonizar a cadeia de abastecimento do destino". Considerada a maior feira de viagens e turismo do mundo, a ITB consagrou os Açores devido às “boas práticas de eficiência energética em toda a região”, sendo a Graciosa designada por “ilha modelo” nestes parâmetros.

Amanhã já começou

A Região Autónoma dos Açores também é um destino de experiências e a prová-lo está a distinção atribuída em 2022, e pela terceira vez consecutiva, de "Melhor Destino de Aventura da Europa", cortesia da edição europeia dos World Travel Awards. Mas é a preservação dos recursos e do seu legado natural que tem sido o foco da maioria dos prémios atribuídos aos Açores. Mais um exemplo: a prestigiada revista National Geographic considerou os Açores como "destino superlativo" para viajar em 2023. O arquipélago nacional foi elogiado "pelos programas de sustentabilidade (...) que conservam as maravilhas naturais" das suas nove ilhas, destacou a publicação, acrescentando que "está a trabalhar para assegurar o seu futuro". A segurança é outro indicador importante, e o site European Best Destinations elegeu os Açores como destino seguro para férias em 2022, algo que aconteceu pela terceira vez seguida.

Ambição na sustentabilidade

Como noutras situações, não foi a adotar uma postura neutra no plano das políticas ambientais que o arquipélago se tornou um exemplo em turismo amigo do ambiente. Sempre na vanguarda em relação a estas matérias, os Açores tornaram-se, em 2019, no primeiro arquipélago do mundo e a primeira região portuguesa a ganhar o selo "Destino Turístico Sustentável" pela Earthcheck, na categoria de bronze. Este grupo internacional de certificação e consultoria de benchmarking científico em viagens e turismo aplicou, nesta certificação, os critérios do Global Sustainable Tourism Council, organismo internacional de acreditação para a certificação de turismo sustentável. Desde então, os Açores já têm o nível III da medalha de prata, que recebeu no fim do ano passado. E porque ficar "em cima do muro" nunca foi opção para os Açores no campo das políticas de turismo verdes, a região tem referido o objetivo de elevar ainda mais os padrões de sustentabilidade dos Açores como destino turístico. O objetivo é trabalhar de forma proativa para atingir a certificação de ouro da Earthcheck em 2024.