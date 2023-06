À procura da paisagem perfeita

Os habitantes e os turistas dos Açores desfrutam de muitas paisagens naturais de rara beleza, distribuídas pelas nove ilhas do arquipélago. Começando por uma das duas ilhas do Grupo Oriental, São Miguel, terra das grandes lagoas açorianas, urge parar no Miradouro da Vista do Rei e apreciar a famosa Lagoa das Sete Cidades. Localizada na freguesia de Sete Cidades, é a maior lagoa de água doce dos Açores e uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal. Importa também descobrir o Miradouro da Grota do Inferno (freguesia de Santo António), com panorâmicas imponentes sobre algumas das lagoas da zona da Paisagem Protegida das Sete Cidades. Mosteiros, a cidade de Ribeira Grande ou Porto formoso são apenas mais alguns dos muitos locais que também deve visitar.

Na ilha de Santa Maria, procure a Cascata do Aveiro (freguesia de Santo Espírito): é uma das maiores quedas de água do País. Em contraste com o azul do mar e o verde da vegetação que domina a região açoriana, Santa Maria tem por descobrir o deserto do Barreiro da Faneca (freguesia de São Pedro), uma paisagem semidesértica de origem vulcânica, coberta por um solo argiloso de cor avermelhada.

Nas profundezas da Terra

Se há cidade nos Açores que vale a pena visitar pelo seu património histórico e paisagístico, essa cidade é Angra do Heroísmo, capital da Terceira, uma das cinco ilhas do Grupo Central e Património Mundial pela UNESCO desde 1983. De outro ponto de vista, a paisagem urbana de Angra, a ilha Terceira e o Atlântico podem ser admirados no Miradouro do Monte Brasil, que se destaca na freguesia da Sé. Se o seu destino for a ilha Graciosa, que tal descer à Furna do Enxofre, que revela a maior abóbada vulcânica da Europa? A Graciosa é também conhecida pelos seus moinhos de vento – na freguesia de Santa Cruz há dezenas deles, maioritariamente de estilo nórdico.

Triângulo dos Açores

Faial, Pico e São Jorge compõem o Triângulo dos Açores e completam o conjunto de ilhas do Grupo Central. Deixe-se admirar pela paisagem vulcânica proporcionada pela Península do Capelo, no Faial, onde se situa o Vulcão dos Capelinhos. Capital desta ilha, a cidade da Horta tem na sua marina uma atração turística pelos muros grafitados pelos marinheiros que por ali passam, num ritual de boa sorte.

A descoberta do grande tesouro da Ilha do Pico faz-se no sobe e desce da Montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal (2351 metros). O maior túnel lávico dos Açores também se encontra no Pico: é a Gruta das Torres (freguesia de Criação Velha). Em São Jorge destacam-se as inúmeras fajãs – planícies que entram mar adentro e que nasceram de desabamentos de terra ou lavas – ou o Parque Florestal das Sete Fontes, amplo, de densa vegetação e com área para churrascos, casas de banho e parque infantil.

Corvo “destrancado”

O Corvo é uma das duas ilhas do Grupo Ocidental e a mais pequena dos Açores. O principal elemento paisagístico daquele que é o ponto mais ocidental da Europa é o Caldeirão do Corvo – uma caldeira vulcânica de colapso cujo interior é dominado por duas lagoas. Os mais atentos ao detalhe vão apreciar as tradicionais fechaduras em madeira nas portas das habitações em Vila do Corvo, símbolo de uma população que se habituou a viver com as portas de casa destrancadas.

Uma vez nas Flores, é um regalo para a vista perceber a abundância de flores nascidas nas encostas da vegetação abundante, historicamente associadas à designação da ilha. Nesta ilha, visite também o Poço da Ribeira do Ferreiro (freguesia de Fajã Grande): com a água das cascatas que brotam de uma falésia a cair numa lagoa transparente, é mais um lugar para se deixar levar pelos encantos da natureza açoriana.