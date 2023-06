À mesa com os sabores açorianos

Queijos

Os queijos açorianos estão sempre presentes na hora de escolher os melhores dos melhores nos concursos nacionais. Descubra a ampla variedade de queijos oriundos das várias ilhas açorianas, seja numa queijaria, seja num restaurante.

Pratos típicos

Nenhum prato tradicional tem características que ecoam tão alto como o cozido das Furnas, de São Miguel, cozinhado sob a terra, por ação do calor vulcânico. Na região das vacas "felizes", o bife à regional é incontornável. No peixe, os chicharros fritos são uma certeza; o mesmo em relação às lapas, geralmente grelhadas, no marisco.

Vinhos

Sabia que, na ilha do Pico, o vinho cresce das pedras? E não é de agora: a engenharia por trás deste acontecimento existe desde que se iniciou o povoamento da ilha, no século XV. Prove vinhos que crescem na rocha basáltica. É beber para crer.

Fruta

Os Açores são a principal região produtora de ananás do País, e é exclusivamente em São Miguel que o ananás dos Açores é produzido. São mais de 150 anos de história num fruto de Denominação de Origem Protegida com qualidades exclusivas de aroma e sabor derivadas de técnicas de cultivo tradicionais. Também produzida em São Miguel, a meloa mariense é outra marca gastronómica de relevo.

Doçaria

As queijadas de Vila Franca do Campo, as queijadas da Graciosa, os bolos Dona Amélia, as espécies de São Jorge ou o bolo lêvedo das Furnas são apenas alguns dos muitos doces típicos que podem ser encontrados em cada ilha.