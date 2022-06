A guerra reforçou a importância da agricultura na nossa sociedade

A guerra na Ucrânia veio agravar a tendência já existente de aumento dos preços nos mercados, não só das matérias-primas, mas também dos combustíveis, da energia, dos transportes ou dos fertilizantes, reunindo-se as condições para que esteja a ocorrer uma tempestade perfeita, em que a desregulação dos mercados agrícolas é uma verdadeira preocupação.

Um dos grandes impactos desta crise a nível mundial é necessariamente o aumento da inflação, que tem reflexos na vida das pessoas e das empresas, nomeadamente pelos preços mais elevados a que os consumidores adquirem os produtos alimentares, levando à necessidade de aumento do orçamento familiar para a alimentação.

Têm de existir medidas excecionais que permitam a estabilização do aumento de custos não só na Europa, mas também em todo o mundo. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, os preços elevados das matérias-primas têm consequências em todo o mundo, e zonas como África ou o Médio Oriente serão extremamente afetadas com eventuais crises alimentares, com todas as consequências económicas e políticas que daí podem advir.

No mundo atual, onde a globalização de mercados é uma realidade, a soberania alimentar de uma região é, salvo alguns casos, praticamente impossível. As trocas comerciais entre os países são inevitáveis, mas podemos e devemos aumentar a produção alimentar própria, e isso só se consegue através de um setor agrícola forte e sustentável, no qual os rendimentos dos agricultores têm de estar devidamente assegurados, porque, se tal não acontecer, as cadeias de distribuição alimentares à população podem estar em causa.

Jorge Alberto Serpa da Costa Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores