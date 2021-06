De fazer crescer água na boca

A gastronomia açoriana é "apenas" mais um dos cartões de visita do arquipélago. Carne, peixe, vinho, doçaria, nos Açores há de tudo e com qualidade. Entre tantas iguarias disponíveis, é difícil escolher o que comer. Mas deixamos algumas dicas. Bom proveito!

Começando nas sopas, o caldo de peixe é um dos mais icónicos do arquipélago, assim como a sopa de agrião, das Flores.

Passando para os pratos principais, uma alcatra cozinhada num tacho de barro é um símbolo da ilha Terceira. Desengane-se, todavia, quem pensa que esta forma de cozinhar apenas se aplica à carne de vaca. Por aquelas bandas, o peixe, o polvo, o coelho, a galinha e os acompanhamentos também são confecionados desta forma.

O caldo de nabos, da ilha de Santa Maria, tem o seu posto na "cozinha açoriana". Como o cozido das furnas, um marco da gastronomia de São Miguel. Demora cinco horas a fazer, sendo confecionado no calor natural da terra. Já que está na área, prove o bolo lêvedo. Na maior ilha dos Açores, os bifes micaelenses, saborosos e tenros, também têm grande destaque. Assim como o peixe e os mariscos. Aliás, sem surpresas, percebe-se a frescura de tudo o que vem do mar. Da água para o prato vêm diversos manjares. É o caso das lapas, um petisco popular em todo o lado. Também as amêijoas da Laguna de São Jorge têm muita fama. É verdade: a ilha tem muito mais do que o premiado queijo de São Jorge. Estamos a falar de morcela, linguiça, torresmos e dos inhames, que crescem nas encostas da ilha.

Voltando aos peixes, o bife de atum é transversal no arquipélago. A caldeirada também. Na ilha das Flores, por exemplo, destaca-se a caldeirada de congro. Também nas Flores recomenda-se a albacora assada no forno.

O que é igualmente de comer e chorar por mais é o polvo guisado que se pode degustar um pouco por todo o lado. Não obstante, no Pico e no Faial parece que este prato tem ainda mais importância. Por curiosidade, refira-se que estas duas ilhas também têm a molha de carne como um dos seus pratos típicos.

Vinhos

A acompanhar o supracitado polvo guisado pode beber-se vinho de cheiro. E por falar em vinhos, é incontornável apontar o Pico, com as suas vinhas Património Mundial da UNESCO.

Tintos, brancos ou rosés, no Pico, os seus néctares são bons. Os vinhos açorianos, refira-se, têm qualidade, distinguindo-se pela frescura, mineralidade e salinidade.

Doces

Para comer no final das refeições ou no intervalo destas, nos Açores existe muita doçaria: as queijadas de Vila Franca do Campo, de São Miguel, os bolos Dona Amélia, da Terceira, ou as fofas do Faial são uma delícia. Mas se há ilha saborosa é a Graciosa. As suas queijadas são um autêntico pecado. No entanto, por ali, também existem encharcadas de ovos, pastéis de arroz, cavacas ou capuchas.

No que toca à fruta no arquipélago, não faltam o ananás, o maracujá e a meloa.