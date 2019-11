Um bom colchão promete noite tranquilas

Todo o ser humano precisa de dormir! Esta é uma certeza inquestionável até porque falamos de uma necessidade básica diretamente ligada à vida. Dormir é algo natural e um bom sono será sempre reparador e regenerador.

Na verdade, o dia corre sempre melhor quando temos uma noite descansada. Acordamos com mais energia para o trabalho, boa-disposição e maior capacidade cognitiva. Por isso, ninguém duvida de que para pensarmos, trabalharmos ou decidirmos bem, precisamos de um descanso saudável.

Quando dormimos, o nosso cérebro deixa para trás o ambiente exterior e entra num estado de semiconsciência. O equilíbrio bioquímico do corpo é reestabelecido e toda a informação acumulada ao longo do dia é organizada pela memória numa espécie de "arquivo" ao qual recorremos sempre que precisamos.

A correr de dia e de noite

Mas, apesar de todas as evidências, a verdade é que as horas de descanso são cada vez mais descuradas. Sabia que, segundo a Deco Proteste, 60% dos portugueses não dormem bem?

A sociedade contemporânea vive num rodopio constante e as 24 horas do dia já não chegam para responder a todos os estímulos que surgem.

Com o trabalho, as solicitações constantes, a rotina que se impõe e os muitos estímulos tecnológicos, vamos esquecendo o descanso e substituindo as horas de cama por outros afazeres.

Um bom colchão é meio caminho andado

Repousar o corpo num bom colchão faz toda a diferença quando se procura ter uma noite de sono tranquila. Peso/altura, posição de dormir, entre outras, são características pessoais a ter em conta no momento da escolha bem assim como a qualidade do colchão em si.

Os colchões de má qualidade — ou que, por algum motivo, sejam inadequados para o nosso corpo — podem vir a causar problemas de sono, dores e algum desgaste na coluna. Uma situação que vai acabar por se arrastar ao longo dos dias, tornando-nos menos produtivos e mais stressados.

Um colchão adequado deve garantir uma distribuição uniforme do peso e uma sustentação e adaptação ponto por ponto nas diferentes partes do corpo.

Tendo em conta esta realidade, é importante analisar e ponderar bem antes de comprar um colchão: as características das pessoas que se vão ali deitar é o primeiro passo; outro importante diz respeito ao gosto por um colchão mais firme ou mais soft. E não se esqueça de que um colchão apropriado às suas características auxilia na correção de vícios posturais.

Sono a dois ou sozinho

Um fator igualmente determinante na escolha do colchão diz respeito ao facto de se dormir sozinho ou acompanhado. Se o casal não partilhar dos mesmos gostos, poderá sempre optar por comprar dois colchões criando uma espécie de twin beds, ou o mesmo colchão com firmezas distintas em cada um dos lados, indo assim ao encontro das necessidades de cada um.

Já um colchão de base e/ou núcleo firme, mas com uma superfície de acolhimento adaptável ajuda a não minimizar os pontos de pressão para o utilizador mais leve.

No caso de ser solteiro e dormir sozinho na cama, embora seja fundamental a relação peso/altura do utilizador, a verdade é que se torna também importante ter em linha de conta os hábitos do utilizador. Por exemplo, sabia que a posição em que costuma adormecer também influencia a escolha do colchão?

Muito por onde escolher

Independentemente da escolha, "conforto" continua a ser a palavra de ordem, sendo que existem "várias tecnologias que são utilizadas nos colchões – Molas, Espuma, Latex, Viscoelástico – e também vários materiais ao nível dos revestimentos, e é esta combinação que pode controlar o conforto e firmeza que se deseja".

A compra depende do gosto de cada pessoa, da sua estrutura (peso/altura) ou até mesmo questões de saúde: "É imperativo que se tome sempre uma boa decisão, e tendo em conta que se trata de um artigo para vários anos, deve-se procurar um verdadeiro especialista como a ColchaoNet."

Por exemplo, tendo em conta o peso dos utilizadores, os colchões com viscoelástico garantem a absorção de movimentos e um sono tranquilo para ambos.

Outra opção passa pelos colchões de molas ensacadas, uma vez que as molas são independentes, o que minimiza a sensação de movimento. Já as molas tipo Multielastic ou Normablock também poderão ser opção, mediante a relação peso/altura (biótipo) do casal, idade e hábitos de sono. Estes tipos de molas não têm nós e contam com zonas independentes de descanso.

De acordo com a ColchaoNet, a dimensão mais comum de colchões pedida atualmente é "190x140 cm", mas "a medida 160x200 cm está a ganhar cada vez mais destaque" sendo considerada "a medida ideal para um casal".

Seja qual for a sua opção, saiba que pode aproveitar o Black Friday da ColchaoNet. Extensível até ao próximo dia 8 de dezembro, esta campanha oferece a possibilidade de "conseguir um melhor colchão com um preço que não é o seu" habitualmente, ao mesmo tempo que assegura entregas num máximo de 48 horas.

Com a vida útil de um colchão a situar-se nos oito a 10 anos, "já que se trata de um artigo que é utilizado diariamente", esta é a oportunidade certa para ir às compras e aproveitar os conselhos da equipa de especialistas de descanso da ColchaoNet.