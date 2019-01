Programa Relax

Trabalho, família, rotinas e compromissos sucedem-se, acumulando irritação, cansaço, nervosismo. Só precisa de tirar uns dias para aliviar toda a adrenalina e os músculos tensos.



O programa Relax, através de terapias de relaxamento, ajuda a descomprimir, a reduzir e a lidar com os níveis de ansiedade e de stress. Combinar uma massagem de relaxamento, com uma sessão de Yoga Nidrá e uma consulta de acupunctura, ajudam a reiniciar o sistema de uma maneira mais zen, para voltar em força à vida quotidiana. Para que o ciclo seja perfeito, tem ainda a consulta de nutrição e a avaliação com um Personal Trainer.

Programa Anti-Smoking

Chegou o momento de tomar a decisão. Cada cigarro tira tempo e qualidade de vida. Deixar o vício sem ajuda é difícil e acaba em recaídas constantes. No Vila Galé Sintra encontra a ajuda profissional que necessita para acabar de vez com o vício.



O programa Anti-Smoking traça um perfil do fumador, ajudando-o a parar de fumar de forma natural e saudável, recuperando o funcionamento do corpo. Inclui consultas de medicina geral, psicologia e nutrição, uma vez que o vício afecta física e mentalmente. Este programa conta ainda com consulta de acupunctura.



A meditação e técnicas de respiração não foram descuradas, pelo papel preponderante no controlo do desejo e dos impulsos. A massagem de relaxamento Ritual Praia da Adraga dá o toque final neste programa, para que acabe de vez com o fumo na sua vida.

Programa Pós-Parto

As mudanças que acontecem durante e depois da gravidez podem ser avassaladoras para uma mulher. À componente física, juntam-se mudanças emocionais e hormonais que podem causar um desequilíbrio no bem-estar da mulher, numa altura em que a pressão é para que se sinta bem, feliz e realizada.



Com o programa Pós-Parto pode atingir o pleno, sem culpas e sem nostalgia. Este programa pretende melhorar a auto-estima das mulheres, promovendo uma alimentação equilibrada e atividade física personalizada a cada mulher.



As consultas de nutrição e de psicologia ajudam a um maior conhecimento do ponto em que está, que mudanças deve fazer para se sentir melhor e quais os resultados que deve esperar. Depois, um personal trainer avalia as necessidades e ajuda a perceber quais os exercícios mais indicados para cada caso.



O relaxamento não é esquecido. No spa stasanga há uma massagem pós-parto que ajuda a restaurar a firmeza. Depois, uma massagem Ayurvédica e a Reikiterapia ajudam a alinhar e a relaxar corpo e mente. Sinta-se em pleno nos papéis de mãe e mulher.

Programa Anti-Aging

Com o avançar da idade, o receio das marcas de envelhecimento torna-se mais real. O programa Anti-Aging é o melhor aliado para prevenir ou reverter o envelhecimento prematuro. Inclui uma combinação de rituais de beleza e relaxamento, como um Teetense face ou um Ritual Peninha no Spa Satsanga e uma massagem Ayurvédica Abhyanga.



Consultas de medicina geral, dermatologia, nutrição e uma avaliação de um personal trainer, ajudam a traçar as estratégias adequadas para os hábitos mais saudáveis, para que viva a vida com mais saúde e vitalidade.

Programa Energie

Nem sempre é fácil combater a inércia e dedicar-se ao exercício físico. É inútil resistir! A prática de exercício eleva os níveis de energia do corpo, fá-lo sentir bem e fá-lo parecer muito bem. No programa Energie procura-se revigorar corpo e mente através do exercício.



Para perceber os benefícios e encontrar as estratégias para se dedicar à prática desportiva, precisa de uma avaliação e uma aula com personal trainer, uma consulta de nutrição e uma massagem terapêutica desportiva. A aprendizagem de Técnicas de respiração e uma massagem de Thai Yoga ajudam a controlar melhor a ligação entre corpo e mente, promovendo a mobilidade.

Programa Perda de Peso

É natural o corpo sofrer alterações, seja pelas mudanças do metabolismo, pelo stress, idade ou medicações. As dietas produzem efeitos visíveis a curto prazo, mas são difíceis de manter.



As marcas de um regime onde falha o equilíbrio são difíceis de apagar. Com o programa Perda de Peso, a preocupação passa por criar hábitos para um estilo de vida saudável a longo prazo, ao mesmo tempo que se perde peso. Com nutrição, coaching e um plano de fitness personalizados, dão-se as ferramentas para gerir não só a alimentação, como todo o estilo de vida.



Nas consultas de medicina geral, psicologia e acupunctura, descobre-se e prepara-se o corpo para a mudança que pretende encetar. Depois, uma massagem terapêutica slim e uma massagem Ayurvédica Udwartanam, estimulam a perda de gordura superficial e localizada. Em paralelo, a avaliação de um personal trainer ajuda-o a definir um plano de treino que vá ao encontro dos seus objectivos.

Programa Detox

Às vezes, mais do que perder peso, sentimos que o organismo está no limite. A alimentação sem regras pede uma desintoxicação e reeducação alimentar.



Com o programa Detox, pode anular essa sensação, ao eliminar toxinas e purificar o organismo com um regime equilibrado que também o ajuda a perder peso. Uma consulta de nutrição e de medicina geral são essenciais para entender as necessidades específicas do corpo, para definir o plano certo e fazer reset.



Para que o equilíbrio seja pleno, inclui a opção de uma massagem pernas perfeitas ou terapêutica slim e uma massagem Ayurvédica Pinda Swedana. A avaliação de um personal trainer indica os exercícios mais adequados para continuar a remover os excessos do organismo.

Programa Kids

O excesso de peso é um problema cada vez mais comum em crianças. A dificuldade de os pais adequarem a alimentação às necessidades nutricionais e às vontades da criança são os principais factores que contribuem para essa situação.



O programa Kids procura estratégia para controlar o peso de crianças entre os seis e os 12 anos, focando-se na saúde e na qualidade de vida, a longo prazo, dos mais novos.



Uma avaliação com um personal trainer e uma consulta de nutrição são benéficas para pais e filhos adequarem os regimes alimentares a cada criança e ao seu metabolismo. Os mais novos têm uma massagem e Yoga específicos para a sua faixa etária. Para que a felicidade esteja além da comida, e para que a saúde fique sempre em primeiro lugar.

Mesmo que não queira escolher um programa...



O Vila Galé Sintra tem boas razões para lá passar. Os dois restaurantes onde a alimentação saudável é o mote são a desculpa perfeita para um almoço ou jantar mais relaxado com a família e amigos. No Restaurante Inevitável, o serviço à la carte tem uma componente gourmet em versão light. Se preferir mais variedade, o restaurante Versátil é a opção que faltava: um buffet de baixo teor calórico disponível para almoços, jantares e pequenos-almoços.



A animação para os hóspedes também não é descurada. Os adultos podem fazer aulas de bike, alongamentos, dança, power, ou diversas actividades na piscina. Para as crianças, os trampolins e o carrossel são o ponto alto de um hotel onde há animação garantida no clube NEP.



Porque toda a gente merece momentos relaxantes, o Vila Galé Sintra tem, para os hóspedes, uma piscina interior com vista panorâmica. Há poucas vistas mais relaxantes do que a da Serra de Sintra. Além disso, o Spa Satsanga, a biblioteca ou o salão de beleza são outras formas de o ajudar a relaxar e a dedicar algum tempo para si.