Sustentabilidade sobre rodas

A preocupação com a sustentabilidade do planeta está na ordem do dia e, no que à descarbonização diz respeito, a mobilidade elétrica tem uma (grande) palavra a dizer.

Ciente de que o momento presente é determinante para redefinir prioridades e mudar mentalidades, o Grupo Ageas Portugal, nomeadamente a Seguro Directo, celebrou da melhor maneira o seu 26.º aniversário. Assumindo o compromisso que o move contra as alterações climáticas, empreendeu uma ação de sensibilização – pioneira no universo segurador – através de uma ecoviagem de Lisboa a Oslo a bordo de um veículo 100% elétrico, com quatro colaboradores da Seguro Directo ao volante.

Uma jornada que criou memórias, quebrou barreiras e fez história. Com muitas histórias para contar.

Treze países, 35 cidades. Um sucesso

"Prognósticos, só no fim do jogo", disse um célebre jogador de futebol. Nesta aventura, após 15 dias on the road, o "prognóstico" da viagem superou todas as expectativas. E são as quatro vozes protagonistas desta caminhada sobre rodas que o afirmam em uníssono: "A experiência de um veículo elétrico permite-nos ter outro olhar sobre a condução, sobre o estilo de vida e sobre a nossa pressa de viver. Os carregamentos permitem-nos ter momentos de pausa que são necessários numa viagem deste porte e que muitas vezes não consideramos. Talvez seja esta a grande diferença entre estar ao volante de um veículo a combustão ou de um elétrico."

Falando a uma só voz, o quarteto desfaz o primeiro grande mito ao sublinhar que "o veículo permite uma condução mais suave e silenciosa, facilitando muito as longas deslocações que foram feitas diariamente com impacto e desgaste reduzido". E todos confirmaram os benefícios que estes veículos têm no bem-estar comum: "No destino da nossa viagem, em Oslo, pudemos testemunhar a relevância da mobilidade elétrica no dia a dia da cidade e perceber a diferença na qualidade de vida das pessoas, uma vez que mais de 50% dos carros da cidade são elétricos, o que a torna muito pouco ruidosa. As infraestruturas da cidade também estão perfeitamente adaptadas, com pontos de carregamento em todos os cantos e recantos, contando, inclusive, com um parque de estacionamento exclusivo para carros elétricos, num antigo bunker da 2.ª Guerra Mundial."

Após esta viagem, Valter Nunes, Área Comercial Direta do Grupo Ageas Portugal, já não se revê no carro a combustão que possui e acredita que "o trade off (para um carro elétrico) parece algo francamente positivo".



As vantagens dos carros elétricos são mais do que muitas:

Amigos do ambiente , emitem zero gases poluentes e de efeito estufa;

, emitem zero gases poluentes e de efeito estufa; Silenciosos e espaçosos;

Agentes de poupança , graças aos custos de consumo e de manutenção reduzidos;

, graças aos custos de consumo e de manutenção reduzidos; Isentos de impostos (Imposto Único de Circulação e Imposto Sobre Veículos), usufruem de incentivos estatais na sua aquisição e de estacionamento gratuito ou com desconto em vários municípios;

(Imposto Único de Circulação e Imposto Sobre Veículos), usufruem de na sua aquisição e de em vários municípios; Rápidos e seguros;

Mais autónomos : os mais recentes já fazem cerca de 400 quilómetros (podendo chegar aos 800) sem carregar a bateria;

: os mais recentes já fazem cerca de 400 quilómetros (podendo chegar aos 800) sem carregar a bateria; Fáceis de carregar, em casa ou na vasta rede de acesso público.

Memorável, por muitos motivos

A capital da Noruega foi um destino simbólico, não só por ser a cidade da Europa onde se vendem mais carros elétricos, mas também por ter sido a Capital Verde Europeia em 2019. Mas o percurso de ida e volta desta longa e "verde" viagem iniciada a 4 de novembro foi planeado ao pormenor, de forma a incluir várias paragens em cidades com referências à sustentabilidade e a diferentes formas de mobilidade ao longo da Europa. Desde transportes públicos híbridos e 100% elétricos a "florestas" de parque eólicos ou embarcações movidas a energia eólica e solar, até ao vasto parque de veículos elétricos nos países mais a norte, não restam dúvidas: toda a Europa se move no mesmo sentido, o da descarbonização.



A capital da Noruega foi um destino simbólico, não só por ser a cidade da Europa onde se vendem mais carros elétricos, mas também por ter sido a Capital Verde Europeia em 2019. Mas o percurso de ida e volta desta longa e "verde" viagem iniciada a 4 de novembro foi planeado ao pormenor, de forma a incluir várias paragens em cidades com referências à sustentabilidade e a diferentes formas de mobilidade ao longo da Europa. Desde transportes públicos híbridos e 100% elétricos a "florestas" de parque eólicos ou embarcações movidas a energia eólica e solar, até ao vasto parque de veículos elétricos nos países mais a norte, não restam dúvidas: toda a Europa se move no mesmo sentido, o da descarbonização.

As surpresas foram mais além – já imaginou um edifício vivo cujos terraços estão cobertos de árvores e plantas que produzem 150.000 litros por hora de oxigénio e absorvem cerca de 200.000 litros de dióxido de carbono? Também em Turim o quarteto visitou o Green Pea, um centro comercial no qual cerca da 90% da energia provém de fontes renováveis. E que tal um projeto da Carglass Italia que aproveita os vidros dos para-brisas danificados para os transformar em garrafas de água? Descubra todos os marcos desta aventura aqui

Missão cumprida

Quinze dias após a partida, ei-los de volta a Lisboa trazendo consigo dicas preciosas para viajar com um carro elétrico e provando que o seu destino não se circunscreve a viagens curtas em ambiente citadino.

Para Pedro Fernandes, Digital do Grupo Ageas Portugal, "a oportunidade de fazer esta viagem, com um propósito tão especial, dando-lhe corpo e voz, foi um privilégio". Ana Lages, Negócio Digital Direto do Grupo Ageas Portugal, destaca "a relação de amizade que se desenvolveu" entre quatro pessoas "com personalidades muito diferentes que foram empáticas e generosas permitindo criar laços entre si".

Já para Diana Banha, Marketing da Seguro Directo, é "uma experiência a repetir". "Pelo desafio em si de chegar longe num veículo movido a eletricidade (...). Pelo convívio que nos fez refletir, adaptar e criar sinergias. Pelo testemunhar do que é feito noutros países (...) Pela relevância de fazer diferente e chegar a mais pessoas de uma forma ‘inesperada’".



Um por todos, todos por um

Foram vários os parceiros que se associaram a esta iniciativa – Fundação Ageas, Carglass, MForce, Watts on Wheels, Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, Associação Salvador, UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e o Grupo Cofina – que chegou ao público de forma inovadora, com um objetivo que é de todos: acelerar em direção a um futuro mais sustentável.

A melhor parte? A qualquer momento pode retomar a viagem no site da Sábado ou no site da Seguro Directo.