É uma das celebrações que atrai mais pessoas e transforma a enorme Lisboa num aconchego de bairrismo. Ao feriado de Santo António, que se festeja a 13 de Junho, precede uma noite de diversão, dança e comida típica. Mas Lisboa é mais do que sardinhas e folia.

Quer seja um alfacinha ou um turista de primeira viagem pela capital, há programas para todos os gostos na cidade, para tirar o melhor partido de Lisboa, na melhor companhia.

Retrato de transformação

Este é o ano em que se assinalam os 20 anos da icónica Expo’98. Um evento que colocou Lisboa no mapa dos grandes acontecimentos a nível mundial e que revitalizou a zona do Parque das Nações. Duas décadas depois, faz-se o balanço do impacto que teve e das mudanças que trouxe para aquela parte de Lisboa. Através de registo fotográfico, Bruno Portela mostra quais foram as mudanças na exposição Você não está aqui. Com 78 fotografias em grande escala, vai estar distribuída por sete locais do Parque das Nações, até 30 de Setembro. Uma boa oportunidade para ver a evolução daquele local.

Ler com prazer

É um dos eventos mais aguardados na cidade e felizmente as datas coincidem com as festas alfacinhas. A Feira do Livro de Lisboa, que termina no feriado de 13 de Junho, não se resume a livros em promoção e stands de várias editoras. Por lá, pode encontrar actividades para as crianças, sessões de autógrafos, workshops… É só escolher o que mais lhe interessa. Localizada no Parque Eduardo VII, central na cidade, é o mote perfeito para seguir depois para outras paragens.

Rainha em homenagem

É incontornável. Falar em festa nos bairros lisboetas é falar em sardinha assada. Mesmo para quem não aprecia o sabor, o cheiro característico leva a imaginação automaticamente para os Santos Populares e para os arraiais. Pegando nesta que é indiscutivelmente a rainha da festa, surge a exposição Salvem a Sardinha!, que provém do concurso que desafiava a criatividade, ao preencher uma sardinha com ilustrações. Na Galeria da Fundação Millennium BCP, estão expostas 143 sardinhas das mais de 3.000 propostas. A exposição mostra a diversidade das obras que surgiram de mais de 60 países. A entrada é gratuita.

Melhor companhia para o Verão

