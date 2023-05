Na Mercadona, todos os dias são dias do Celíaco. Veja as receitas sem glúten imperdíveis

O dia 16 de maio é o dia em que se assinala o Dia Internacional do Celíaco. Este dia tem como principal objetivo divulgar uma doença que afeta um em cada 100 indivíduos geneticamente predispostos.

O glúten é o seu maior inimigo? Há quem prefira seguir um regime isento de carne, de peixe, de hidratos de carbono, só à base de produtos biológicos, sem glúten... Relativamente a esta última dieta, uns seguem-na porque se querem tornar mais saudáveis e outros porque não têm outra opção – resultado da doença celíaca.

Em Portugal, estima-se que 1 a 3% da população portuguesa seja celíaca, mas apenas 10.000 pessoas estarão diagnosticadas.

Sabemos que os cuidados que os celíacos devem ter com a sua dieta são acrescidos. Mas também sabemos que há a ideia generalizada de que uma alimentação sem glúten é limitada, aborrecida e sem sabor. Não podíamos estar mais enganados!

Receitas deliciosas sem glúten

A Mercadona criou um menu repleto de receitas deliciosas para nos provar isso mesmo: é possível desfrutar de pratos variados e deliciosos, saudáveis e fáceis de preparar, mesmo sem glúten.

O leque é abrangente e as opções são de perder de vista. A Mercadona tem mais de 750 produtos sem glúten para que consiga cozinhar as suas receitas preferidas, com o mesmo sabor de sempre. Delicie-se com este menu e experimente novos pratos e sabores com as sugestões Mercadona que não vão desapontar.

Veja o menu completo, aqui. Deste menu, destacamos duas sugestões de refeições sem glúten, que primam pelo sabor e variedade.

Gnocchi recheados e gratinados Perfeita para um jantar a dois, para toda a família, para juntar os amigos numa noite de sexta-feira em sua casa... Viaje até Itália e delicie-se com esta receita que certamente vai surpreender pelo sabor e pela envolvência dos ingredientes cuidadosamente selecionados. E o melhor de tudo? Não tem glúten. Pode desfrutar da textura da massa tradicional italiana, sem se preocupar com implicações para a sua saúde.

Tortitas de arroz com manteiga de amendoim As tortitas são uma ótima opção de snack, que podem ser combinadas com diferentes toppings, dependendo de qual seja a sua vontade. Doces, salgadas, ou simples, como preferir! Para uma pausa no trabalho, na escola ou até para ganhar energia antes do ginásio... São o snack ideal por serem tão versáteis, saudáveis e boas para si. Acredite em nós: esta sugestão vai tornar-se rapidamente numa das suas preferidas. Experimente-as com manteiga de amendoim e complemente-as como desejar. Com banana, frutos silvestres, compota... as opções são infindáveis!

O que é a doença celíaca?

É uma doença crónica, autoimune, que se caracteriza pela atrofia das estruturas do intestino delgado. Nestes doentes, a ingestão de glúten (conjunto de proteínas vegetais presentes no trigo) desencadeia, no intestino delgado, uma resposta inflamatória mediada pelo sistema imunitário originando a progressiva destruição da mucosa. Esta destruição conduz, de forma progressiva, à diminuição da sua capacidade de absorção de nutrientes.

Como se manifesta? • Prisão de ventre • Distensão abdominal • Atraso no crescimento • Perda ou aumento de peso • Alterações de humor • Cansaço crónico • Anemia e aftas recorrentes

A importância da alimentação na doença celíaca

E porque é que a alimentação é tão importante para pessoas que sofrem com doença celíaca? Porque não existe cura. A única solução é um regime alimentar rigoroso. A eliminação do glúten da alimentação permite que o intestino regenere por completo da lesão e o organismo recupere. Se houver reintrodução do glúten, as inflamações regressam e os sintomas reaparecem, pelo que deverá ser seguida uma dieta isenta de glúten ao longo de toda a vida.

Assumir o compromisso

Para transformar os produtos normalmente elaborados com glúten, em produtos aptos para celíacos, é necessário que se substituam os cereais por outros ingredientes. Estes processos complexos aumentam o custo de produção e fazem com que o preço em causa seja mais elevado comparativamente aos outros.

A boa notícia é que a Mercadona e os seus fornecedores assumiram o compromisso de os produzir com a máxima segurança alimentar e qualidade ao menor preço possível.

Ter uma alimentação saudável e uma dieta “sem restrições” agora é fácil! O Dia do Celíaco na Mercadona é todos os dias. Coma o que mais gosta com os mais de 750 produtos sem glúten presentes nas lojas Mercadona. As suas receitas vão ganhar outra cor, sabor e alegria. Crie pratos únicos e acima de tudo... delicie-se!

Não perca as receitas, aqui.