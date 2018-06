Há um gesto simples que ajuda a proteger o oceano

Se lhe dissermos que o simples acto de colocar protector solar ajuda a preservar o ambiente, acredita?



Com a época balnear a aproximar-se, começa a sentir-se o cheiro a mar que é tão característico do Verão. Em destino de praia, com muito sol, ou num local com menos calor, há um acessório comum e imprescindível na rotina diária de todos: o protector solar. Para proteger a pele e o planeta.

Preservar a vida no fundo do mar



A imensidão e a beleza dos oceanos não passam despercebidos: mar como pano de fundo nas fotografias, viagens a sítios rodeados de água, incursões à praia mais próxima sempre que o sol dá o ar de sua graça. São momentos apreciados e dos quais se tenta tirar o maior partido. Para segundo plano fica a preocupação com o impacto ambiental destes momentos na vida marinha e terrestre.

A morte dos corais



Os oceanos perfazem dois terços do planeta e são essenciais para regular o equilíbrio no planeta. Albergam o ecossistema mais diversificado do mundo, do qual os corais fazem parte. Estes estão ameaçados pela actividade humana como resultado do escoamento para os oceanos, da pesca excessiva e das alterações climáticas.



A importância de preservar os corais vai para lá da beleza. Salvá-los é preservar o alimento e o abrigo para milhares de espécies, assim como proteger o solo e a costa.

A PRESENÇA DOS CORAIS ESTENDE-SE PELO MUNDO E INFLUENCIA O FUNCIONAMENTO DE TODO O ECOSSISTEMA. OS NÚMEROS SÃO PREOCUPANTES: 75% DOS CORAIS ESTÃO SOB AMEAÇA. NOS ÚLTIMOS 30 ANOS PERDERAM-SE 30% DOS RECIFES DE UMA FORMA IRREVERSÍVEL.

Pequenos gestos, grandes mudanças



À primeira vista, é difícil compreender como uma pessoa pode ter impacto em toda a vida marinha. Mas é verdade. Um gesto multiplicado por toda a população tem grande impacto. Para o bem e para o mal.



Usar um protector solar que contém maioritariamente químicos, como oxibenzona e metoxicinamato de octila, torna-o um dos responsáveis pelo decréscimo dos recifes. Estes ingredientes são a causa do branqueamento de corais. No Havaí, a venda de protectores solares com estes ingredientes nas composições foram proibidos. A lei, prevista para entrar em acção em 2021, é o primeiro passo para preservar os corais. Como consequência, a vida marinha, o planeta, a vida humana.

Escolha certa



Uma escolha consciente pode fazer toda a diferença. Optar por protectores solares com formulações biodegradáveis e um número de ingredientes reduzido vai ajudar a minimizar o impacto do Verão nos oceanos.



A Avène continua a investir na preocupação ambiental com o desenvolvimento de protectores solares adequados a todos os tipos de pele, mas sempre com fórmulas que protegem também o ambiente.

A carregar o vídeo ...

Desenvolveu também uma parceria com o PUR Projet, com o objectivo de regenerar o ecossistema marinho no Sudeste Asiático. Com este projecto, 1855 corais foram implantados num recife artificial, tendo uma taxa de sobrevivência de 97%. Estas atividades são sempre supervisionadas, de forma a garantir o desenvolvimento adequado dos corais. Depois de se instalarem as primeiras estruturas, houve um retorno da fauna marinha, um indicador positivo de que o projecto está a dar frutos e a ajudar os ecossistemas.



A gama cor de laranja da Avène representa uma proteção em duplicado: para nós que ficamos protegidos do sol, e para o planeta, que não absorve ingredientes prejudiciais e preserva a vida que alberga.

Uma gama para todos



Além dos factores de protecção solar (FPS), é essencial ter em conta o tipo de pele – normal, mista, seca ou oleosa – e o grau de sensibilidade da mesma. Para responder às especificidades dos diferentes tipos de pele, Avène traz ao mercado uma inovação nas texturas.



A nova gama de sensação pele nua, disponível em creme ou fluido para rosto, permite uma rápida absorção, acabamento impercetível e não oleoso. Acabaram-se os corpos pintados de branco e a areia colada por todo o corpo. Para quem não dispensa uma tez uniforme, a gama é composta também por protectores solares com cor.

Simples, certo?