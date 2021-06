Está aí mais uma coleção icónica

Todos os anos, a expectativa cresce. Esta coleção de sucesso é parte integrante da Festina e tem como design originário o mundo do ciclismo. Mas engane-se quem pensa que é só para desportistas... porque não é! São relógios confortáveis e práticos, verdadeiramente funcionais.



Festina Chrono Bike Collection

A tradição e a inovação continuam de mãos dadas na nova edição Festina Chrono Bike 2021. Os novos cronógrafos vêm com uma robusta caixa de aço de 45.5 mm, equipada com vidro mineral endurecido. Esteticamente, são relógios fiéis ao design intemporal, com a imponente caixa e a aparência desportiva, mas ideais para usar no dia a dia

Edição especial com design exclusivo e muita tecnologia

Para este ano, a Festina lançou ainda uma edição especial e particular que une o mundo dos relógios inteligentes ao design exclusivo desta coleção icónica, a Chrono Bike Connected Special Edition.

Esta é a resposta para quem quer (e deve!) usar relógio enquanto pratica desporto, graças à série de funções inteligentes que permitem melhorar os treinos: relógio conectado ao smartphone para registo de metas, controlo de música, notificações selecionadas, bateria até dois anos, resistente à água até 100 metros...

Mas também é a coleção ideal para quem não abdica do acessório único no pulso durante todo o dia. Há outras funcionalidades a registar e que facilitam a vida quotidiana (além de evitarem a tão desgastante dependência excessiva do smartphone!).

Estes relógios permitem filtrar mensagens, chamadas e até notificações apenas das redes sociais favoritas. Com um simples apertar da coroa, os ponteiros apresentam data e hora de um segundo fuso horário à escolha, perfeito para quem tem familiares e amigos noutro "registo" ou para quem trabalha em constantes mudanças. Tirar fotografias, guardar um local para futura referência, localizar o telemóvel ou até ligar as luzes da sala ou abrir o portão de casa são outras funções impressionantes.



Chrono Bike Connected Special Edition

Combina a mais recente tecnologia com a reconhecida estética do relógio, está disponível em quatro execuções – preto, azul, dourado ou dourado rosa – e permite a personalização para uma experiência única. Além da bracelete em metal, existe ainda uma corrente de borracha adicional, de acabamento camuflado – um detalhe elegante que torna esta coleção ainda mais desejável e adaptável aos vários estilos