Em casa sem saber o que fazer?

As ideias começam a esgotar, as horas livres parecem tornar-se infinitas e a vontade de viver aventuras diferentes é cada vez maior. Se está em casa com a família e não sabe mais o que fazer, está na hora de entrar num mundo paralelo recheado de riscos e proezas, sortes e acasos. São horas de se divertir à grande! Seja qual for o tipo de experiência que lhe esteja a apetecer, há sempre algo novo para jogar.

São centenas de jogos, de todos os géneros e para toda a família, disponíveis no serviço de streaming da PlayStation Now que pode subscrever agora com um desconto de 30%, por apenas €41,99, durante os Days of Play da PlayStation Store. Há aventuras perfeitas para todos nesta biblioteca instantânea para jogar de imediato, sem esperas!

Dos grandes e recentes lançamentos aos clássicos imperdíveis

Deixe-se levar por algumas das histórias mais inesquecíveis do mundo dos videojogos. Estas são apenas algumas das aventuras de que pode desfrutar com o PlayStation Now:

1. Viva uma tempestade com as condições mais duras



Viaje até à América do Sul para uma aventura repleta de ação com o Just Cause 4. Junte-se ao incansável cruzado da Justiça, Rico Rodriguez, e atire-se de cabeça para os climas exóticos de Solís – um estado vasto e variado em desenvolvimento – enquanto caça uma organização militar privada implacável. Mergulhado em conflito, opressão e um surto de condições climáticas cada vez mais extremas, atravesse estradas, ar, terra e mar para desvendar a verdade sobre a vida do pai de Rico.

2. Lute para salvar o mundo de um apocalipse



Torne-se na saqueadora de túmulos mais famosa dos videojogos em Shadow of the Tomb Raider, onde vai combater pela selva na maior aventura de Lara Croft até hoje. A vida está em jogo: corra para salvar o mundo de um apocalipse maia e enfrente os desafios que criaram a lenda. Para sobreviver é imperativo tornar-se um com a escuridão enquanto combate, explora e domina uma selva tropical mortífera.

3. Embarque numa nova aventura com um Homem-Aranha diferente



Este Peter Parker é mais experiente e mais capaz na luta contra o crime na cidade de Nova Iorque. Sinta o poder de um Spider-Man mais experiente e desfrute da capacidade de improvisação em combate, da destreza acrobática, do à vontade com que se movimenta pela cidade e do potencial das interações com o ambiente. Depois de oito anos de experiência atrás da máscara, o Marvel’s Spider-Man é o mais poderoso Spider-Man com que alguma vez já jogou, um exclusivo PlayStation.

4. Crie, explore e descubra a sua própria aventura



Dê vida às criações com as personagens e criaturas personalizáveis – como ursos e dragões – que interagem consigo e com o ambiente à sua volta no LEGO Worlds. Pode construir um mundo único e utilizar a criatividade para deixar a sua marca. Depois, pode partilhar os mundos que criar com os amigos e deixar que eles o explorem consigo ou visitar o mundo deles e ajudá-los a explorar. No LEGO Worlds, é convidado a descobrir o desconhecido e a alterar o panorama como bem entender!

5. Enfrente a revolta americana



O objetivo é usar um arsenal absurdo de armas fantásticas e partir para as ruas ocupadas da América do Norte para eliminar uma nova ameaça: as legiões nazis. Tudo na ficção, claro! Em Wolfenstein II: The New Colossus vai dar início à segunda grande revolução americana e salvar a humanidade de um exército de supersoldados cibernéticos. Só precisa de muita força de vontade e coragem! Enquanto defronta os nazis ciborgues, consegue visitar alguns dos locais mais icónicos dos Estados Unidos, desde a pequena cidade de Roswell – onde se avistou o famoso OVNI do Novo México – às ruas inundadas da antiga Nova Orleães ou os arranha-céus gigantescos de Manhattan.

Control, The Evil Within 2, Little Big Planet, Rocket League, PUBG e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege são outros jogos disponíveis para os subscritores do PlayStation Now. Pode ainda levar as mãos ao volante em F1 2019, NASCAR ou MotoGP.

Coleção enorme de jogos com novidades todos os meses

Com o PlayStation Now tem acesso a uma coleção com mais de 700 jogos para a PS4, PS3 e PS2. Pode escolher o que jogar e embarcar numa nova aventura todos os dias. Na PS4 pode escolher entre jogar em streaming ou fazer o download dos jogos e transferir centenas de títulos para a consola. Em qualquer uma das opções, tem acesso completo a todos os modos multijogador online. Além disso, se tiver uma PS4 Pro ainda pode jogar em resoluções até 4K! Mas há mais! A cada mês são adicionadas novidades à coleção de jogos. No mês de junho, chega ao catálogo o Metro Exodus, o Dishonored 2 e NASCAR Heat 4.

Aproveite os descontos do Days of Play para subscrever o PlayStation Now na PlayStation Store. São 30% de desconto na subscrição de um ano. Até 17 de junho pode aderir ao serviço de streaming por €41,99, em vez dos €59,99.