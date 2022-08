Dores musculares? É esta a solução!

Uma noite mal dormida, um dia mais intenso de trabalho, uma ida ao ginásio ou simplesmente pegar em sacos de compras mais pesados pode originar dores musculares. Num minuto está tudo bem e no seguinte… uma dor que parece condicionar todo e qualquer movimento. O ideal seria que estas situações pudessem ser prevenidas mas, quando acontecem, o alívio pode chegar em apenas 15 minutos.

Alívio sempre à mão

O primeiro ímpeto pode ser queixarmo-nos da dor mas, depois disso, a solução precisa de ser rápida de aplicar e a atuar. E, no alívio rápido das dores musculares, Nimed Gel é eficaz! Nimed Gel, disponível em farmácias e parafarmácias, contém nimesulida que proporciona um alívio em apenas 15 minutos com eficácia prolongada. 1,2

Usar Nimed Gel tem vantagens no alívio das dores, mas também no conforto da utilização. Por ser uma bisnaga, é prático de transportar para qualquer lado. A sua rápida absorção3, a facilidade de aplicação e o seu cheiro suave tornam Nimed Gel ideal para aplicar a qualquer altura do dia. Assim que a dor aparecer, pode aplicar e mandá-la embora!



"Porque estou com dores?"

Há vários motivos para dores musculares, mas, se alguns são óbvios, como por exemplo com o aumento da atividade física, outros são mais discretos, mas igualmente potenciadores de dor muscular. Aplicar Nimed Gel é uma solução rápida a atuar1, mas convém também rever os "pequenos" gestos do dia a dia que lhe podem estar a causar grandes dores. Conheça alguns inimigos e algumas formas de os tentar contornar:

1 Má postura na secretária

Uma posição mais curvada na secretária pode parecer confortável, mas acaba por criar tensão muscular. A altura da cadeira e a distância ao ecrã devem também ser avaliadas para promover uma posição o mais reta possível.

2

Demasiado tempo em pé/a caminhar

Há quem defenda que, por dia, devem ser dados 10 mil passos4. Caminhar pode ser saudável, mas é exercício e deve ser feito de forma progressiva. E, claro, com calçado confortável.

3 Demasiado tempo sentado/parado

No polo oposto à atividade física, temos o sedentarismo, que muitas vezes é promovido por profissões que obrigam a estar muito tempo na mesma posição e sentado. É aconselhável fazer uma pausa de 5 minutos por hora incluindo levantar-se.



4 Entorses, quedas, torcicolos e "maus jeitos"

Se torcemos um pé, é normal que esse pé doa. Se temos um torcicolo é normal que, após certos movimentos, o pescoço doa. Mas, normalmente, não associamos dores musculares, noutras partes do corpo, a estes eventos. O corpo tende a criar mecanismos de defesa para zonas do corpo onde nos magoamos e, ao evitar o esforço ali, estamos, tendencialmente, a forçar noutro lado. Pequenos acidentes podem ser causa de dores, aparentemente não relacionadas! Esteja atento e, se necessário, procure um especialista.

5 Noites mal dormidas

Quer seja por uma noite de sono mais agitada, pela posição, por um mau colchão ou pelas pessoas com quem dorme (incluindo crianças, que acabam a dormir com os pais e a atravessar-se na cama) uma má noite pode resultar num dia com muitas dores musculares. Criar rotinas de sono, escolher um colchão adaptado e transferir as crianças para a sua própria cama pode ajudar a prevenir dores noturnas!

Seja qual for o motivo, da dor ou inflamação, Nimed Gel é o anti-inflamatório que proporciona um alívio mais rápido e prolongado1,2 quando não é possível prevenir as dores!















Nimed® gel contém 30 mg/g de nimesulida. Indicações terapêuticas: alívio da dor e inchaço resultantes de lesões dos tecidos moles (tais como entorses, lesão com hemorragia) e lesão nos tendões designada de "tendinite aguda traumática". Posologia: A quantidade de gel recomendada varia dependendo do tamanho da área dorida ou inchada. A quantidade normalmente utilizada é de 3 g de gel (uma linha de 6 ou 7 cm de comprimento quando espremida do tubo). Massajar o gel na área dorida ou inchada. Lavar as mãos após a aplicação. Aplicar 2 ou 3 vezes por dia, durante 7 a 15 dias no total. Caso não ocorra melhoria dos sintomas após 7 dias, contacte o seu médico para tratamento adicional. Não aplicar o gel em pele quebrada, se tiver algum corte, ferida ou infeção. Não expor a pele tratada à luz direta do sol. Contraindicações: alergia à nimesulida ou qualquer outro componente; alergia à aspirina ou a outros anti-inflamatórios não esteróides; idade inferior a 12 anos. Precauções especiais: asma; problemas graves no fígado, rim ou coração; hemorragia ou úlcera no estômago; problemas de coagulação do sangue; gravidez ou amamentação. Data de revisão do texto: 05/2019 Medicamento não sujeito a receita médica. Leia cuidadosamente as informações constantes do folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, deve consultar o médico ou farmacêutico. 2205PDNIMG006

Referências:

1. Sengupta s et al. Analgesic efficacy and pharmacokinetics of topical nimesulide gel in healthy human volunteers: double-blind comparison with piroxicam, diclofenac and placebo. Eur j clin pharmacol 1998; 54: 541-547.

2. Gupta SK et al. Anti-inflammatory activity of topical nimesulide gel in various experimental models. Inflamm Res 1996;45:590-592.

3. Barja P.R. et al. Photoacoustic study of the penetration kinetics of nimesulid into human skin. Journal of Physics: Conference Series 214 (2010) 012017.

4. https://www.cuf.pt/mais-saude/objetivo-10-mil-passos-por-dia-sem-dar-por-isso (06/22)