A saúde é a melhor companheira de viagem

Começa tudo com o momento em que nos é pedido o mapa de férias. A equação difícil em que: férias do cônjuge A + férias do cônjuge B + períodos de férias lectivas = X. Depois, a escolha do destino: cultural ou paradisíaco? As crianças pedem algo "divertido", os adultos querem, simultaneamente, descansar, conhecer novos sítios e ainda, se não for pedir muito, um sítio com espaços para os mais novos.

Quando finalmente está escolhido o destino, há novas contas para fazer, entre poupanças dos subsídios, viagens, estadia. Pouco a pouco, a expectativa vai aumentando, os dias são riscados religiosamente no calendário. É definitivamente a contagem final. Vão ser férias inesquecíveis. Mas será que planeou mesmo tudo?

A viagem começa em casa

A importância do planeamento de uma viagem deve ser mais do que económica. Quando planeia um passeio por terras internacionais deve, imperativamente, fazer uma pesquisa sobre aspectos tão importantes como hábitos culturais e religiosos – e o ditado "em Roma, sê romano" também valida esta importância. Independentemente de concordar ou não com as normas impostas, convém não as romper, sob pena de ser barrado em alguns sítios ou de ofender os locais.

Há mais um ditado que ganha especial peso antes de visitar outros destinos: "A saúde não tem preço." Isto significa que, mais do que confiar na sorte, deve procurar informação profissional sobre a zona para onde vai. A consulta do viajante serve exactamente para confirmar, por exemplo, as vacinas que tem em dia, aquelas de que precisa para determinadas zonas do globo, os cuidados especiais que necessita… É uma espécie de check-up personalizado, feito por médicos especialistas em doenças infecciosas e em medicina tropical, que não só o deixará mais seguro como também mais descansado.

Esta consulta deve ser feita cerca de um mês antes da viagem e por todos os membros da família, uma vez que os cuidados e as necessidades variam não só pelo destino, mas pela idade, condição física e estado de saúde. Em suma: não convém fazer uma consulta e acreditar que esta é aplicável, à letra, a todos os elementos, ainda que viajem todos para o mesmo lugar.

Estar atento aos sinais

A importância da consulta do viajante é maior quando se viaja para destinos de risco, mas é benéfica em qualquer viagem. Grávidas, idosos e crianças precisam de atenção redobrada antes, durante e depois da viagem, por terem mais factores de risco e um sistema imunitário tendencialmente mais sensível.

Na consulta faz-se uma recomendação das vacinas necessárias, mas também se alerta para os cuidados que se deve ter na alimentação e na ingestão de água. A roupa, em alguns destinos, tem uma importância mais do que cultural – pode protegê-lo, por exemplo, de picadas de insectos, que muitas vezes transmitem doenças perigosas.

O médico aconselha também quais os medicamentos que o viajante deve levar na mala, os sinais a que deve estar atento e como deve agir se houver algum sintoma. No caso das vacinas, a única que o Regulamento Sanitário Internacional estipula como obrigatória é a contra a febre-amarela. Há, no entanto, outras vacinas aconselhadas, em função do destino, e que o protegem contra a cólera, a difteria, a encefalite japonesa, a hepatite A, a hepatite B, a gripe, a raiva, o tétano e a febre tifóide.

Depois do merecido descanso, não deve baixar logo a guarda. A consulta do viajante serve também para diagnosticar possíveis problemas contraídos na viagem, e controlar, de forma periódica, aqueles que passam longos períodos em zonas de risco elevado.

O Serviço Nacional de Saúde dá voz à importância de se viajar em segurança e disponibiliza, um pouco por todo País, tais consultas. Se não tiver possibilidade de se deslocar a um centro de vacinação internacional, há consultas online, onde o médico poderá, posteriormente, encaminhar-lhe as receitas para vacinação.

Quando for viajar, já sabe: leve e traga a saúde consigo.