Aragão está dividido em três províncias: Saragoça, Teruel e Huesca. Três áreas diferentes, mas com algo em comum, a beleza. Quer natural, quer urbana. Vamos começar por centrar-nos nas partes urbanas destas províncias de Aragão que têm capitais com o mesmo nome e que merecem uma visita. Depois, seguiremos para outras paragens.

Saragoça

A 90 minutos de Lisboa e servida por rotas áereas diretas está Saragoça. A A Basílica del Pilar, o Palácio da Aljafería e a Catedral de El Salvador são os ex-líbris da maior cidade da região e capital da comunidade autónoma de Aragão. A Basílica del Pilar é o símbolo de Saragoça e o maior templo barroco da Espanha. Localizada no lado direito do rio Ebro, a basílica conta com impressionantes frescos de Francisco de Goya, pintor aragonês que nasceu no século XVIII e que dispensa apresentações. Esta basílica honra Nossa Senhora del Pilar e é um importante centro de peregrinação católico.

Pertíssimo da Basílica del Pilar, a Catedral de El Salvador, mais conhecida como La Seo, surpreende pela sua beleza e mistura de estilos. Quanto ao Palácio Aljafería é o local perfeito para admirar a arte mudéjar, uma arquitetura de estilo hispano-muçulmano. A arte mudéjar é Património Mundial da UNESCO. Não saia da cidade sem calcorrear o seu centro histórico e degustar umas tapas. Passeie também nas tranquilas zonas ribeiras da zona Expo e aconselhamos a conhecer o Museu e o Aquário de Saragoça.

Teruel

Viajemos agora para sul, para Teruel, a cidade do amor. Ali deve visitar-se o Mausoléu dos Amantes de Teruel, para conhecer uma lenda que conta a história daquele a quem parou o coração por não receber o beijo da sua amada. A lenda de Isabel de Segura e Diego de Marcilla é trágica, bela e intemporal. Teruel é também conhecida pelos seus monumentos mudéjares, declarados Património Mundial pela UNESCO em 1986. As belas torres de Salvador, San Martín e San Pedro e, na catedral, a torre, o zimbório e o telhado de madeira são os monumentos mais emblemáticos e o expoente máximo da supracitada arquitetura mudéjar local, um bom exemplo de convivência entre culturas.

Teruel é ainda conhecida como Dinópolis por causa do seu famoso parque temático de dinossauros. Se tudo isto lhe abriu o apetite prove o ternasco de Aragão ou o presunto de Teruel, ambos com denominação de origem.

Huesca

A norte da região, à porta dos Pirenéus, Huesca tem diversos monumentos históricos para visitar. Nesta cidade sossegada e de gente hospitaleira, destaca-se a Catedral de Santa María de Huesca, edificada sobre uma antiga mesquita muçulmana em estilo gótico. Fica localizada perto da câmara municipal, no centro histórico, onde também pode ver a igreja e o claustro de São Pedro o Velho, que representa um dos exemplos mais importantes da arte românica local.

O Parque Miguel Servet, a Rua do Coso com o seu moderno Casino, o Museu de Huesca ou Planetário de Aragão são outros dos pontos interessantes da zona, conhecida gastronomicamente pelas suas tapas e confeitaria.





Gastronomia para bons paladares

Como andar abre o apetite, tem muito para provar em Aragão. O presunto de Teruel, o ternasco (cordeiro) de Aragão, o pêssego de Calanda, a cebola de Fontes, os queijos curados e frescos, as tapas e os azeites são alguns dos tesouros gastronómicos da região.

Terra de emoções fortes

Além de visitar cidades, há muitos programas para fazer em Aragão. Esquiar nos Pirenéus, andar de bicicleta e caminhar em parques nacionais ou naturais ou visitar monumentos seculares são alguns deles.

A região espanhola de Aragão é rica em património natural e cultural, merecendo uma visita, seja numa "escapadinha" de alguns dias ou numas férias mais demoradas. A neve, os Pirenéus, as cidades e aldeias, a gastronomia, e a excelência monumental de mosteiros, basílicas e castelos desta comunidade autónoma do interior de Espanha asseguram que ali se passam dias felizes. Existe, de facto, muito para ver, sentir e fazer. Venha daí, não se vai arrepender.

O Natal pede neve, por isso, comece-se pelas estâncias de esqui alpino. São seis e somam quase 400 quilómetros de pistas. Nos Pirenéus aragoneses encontram-se quatro: Astún e Candanchú estão localizadas no vale do Aragão. A primeira é uma referência do snowboard para os mais jovens, mas não perdeu o cariz familiar. Candanchú, quase em França, foi a primeira estância de esqui a ser inaugurada em Espanha. Por sua vez Formigal-Panticosa situa-se no vale de Tena, conta com dois setores (Formigal e Panticosa) e é a maior e mais animada estância do país vizinho, seja de dia ou noite. Tem vales e 176 quilómetros esquiáveis. Já Cerler, no vale de Benasque, tem o maior desnível para esquiar nos Pirenéus (1.130 metros) e 67 pistas.

As serras turolenses albergam Javalambre e Valdelinares. A estância de Javalambre é ideal para quem se está a iniciar na prática do esqui. Moderna, oferece aulas personalizadas e atividades para todas as idades. Quanto a Valdelinares, é igualmente excelente para os aprendizes e também tem instalações recentes, que são rodeadas por lindos bosques de pinheiro-negros.

A região dispõe ainda de oito espaços nórdicos com centenas de possibilidades para diversão e uma inigualável oferta hoteleira e gastronómica. Nestes espaços nórdicos, podem praticar-se esqui de fundo, raquetas ou cross country. Sete deles estão nos Pirenéus e um está serra de Albarracín, em Teruel.

Ainda no que toca à aventura e lazer, registe-se que o território é um paraíso para os amantes de bicicleta, com 300 rotas de BTT, indicadas para quem está a dar as primeiras pedaladas ou para os mais experientes. Canyoning e rafting são outras atividades para fazer na região e com sucesso garantido, pois os cenários da natureza são idílicos.

Natureza: não é um sonho, é realidade

De facto, a natureza é uma das imagens de marca de Aragão, que tem um parque nacional, quatro parques naturais e imensos espaços protegidos. A região é perfeita para fazer caminhadas e descobrir lagos de montanha de origem glaciar, rios e espaços quase virgens.

Um local que deixa qualquer um boquiaberto é o Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido, Património Mundial da UNESCO. Nos seus quatro vales – Ordesa, Añisclo, Escuaín e Pineta – fica-se surpreendido com as paisagens de sonho, com o seu perfeito estado de conservação, com as exuberantes paisagens de alta montanha e com a riqueza e variedade da fauna e flora. O Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido é um dos locais mais bonitos de Espanha.

Mosteiros, castelos e catedrais

Aragão é uma mescla de estilos arquitetónicos – renascentista, românico, mudéjar, barroco… – que deram origem a um edificado riquíssimo. Igrejas, mosteiros, palácios e castelos tornam a região bastante singular a nível cultural. Deixamos aqui três exemplos de monumentos que se devem visitar, embora haja muito mais para ver! O Mosteiro de San Juan de la Peña, na província de Huesca, construído sob a rocha no início do século X, é um lugar mágico que combina história, cultura e natureza como nenhum outro. Por estar isolado, há inclusive uma lenda que diz que durante a Idade Média o Santo Graal esteve mesmo no mosteiro.

Outro monumento imperdível é o Castelo de Loarre, o castelo medieval mais bem conservado da Europa. Esta joia da arquitetura civil e militar tem mesmo servido de cenário para diferentes filmes, como o Reino dos Céus, do realizador Ridley Scott. Registe-se que estes dois monumentos são bons exemplos da arte românica.

Na localidade de Tarazona encontra-se a Catedral de Santa María de la Huerta, que mistura estilos arquitetónicos e cujas origens remontam ao século XIII. Gótico, mudéjar e renascentista convivem no que é considerado uma das melhores catedrais de Espanha do estilo gótico.



Para saber mais informações sobre esta região deve aceder a www.spain.info ou a www.turismodearagon.com







Aragão em números… 1 milhão e 300 mil habitantes tem a região

48 mil km2 de território

3 províncias … e para o turismo 1 Parque nacional

4 Parques naturais

20 mil quilómetros de trilhos sinalizados

390 quilómetros de pistas de esqui

300 rotas de BTT







Top 12 de lugares em Aragão para visitar em família



1. Lacuniacha, o Parque Faunístico dos Pirenéus (Huesca)

2. Castelo de Loarre (Huesca)

3. Planetário de Aragão (Huesca)

4. Mosteiro de Pedra (Saragoça)

5. Aquário de Saragoça (Saragoça)

6. Dock39 (Saragoça)

7. A Quinta do Tio Carrascón (Saragoça))

8. Museu do Fogo e os Bombeiros de Saragoça (Saragoça)

9. Museu Mineiro de Escucha (Teruel)

10. Dinópolis (Teruel)

11. Castelo de Peracense (Teruel)

12. Museu da Magia (Teruel)