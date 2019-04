ESTATUTO EDITORIAL A Sábado é uma revista semanal de Grande Informação, dirigida com total independência política, ideológica, religiosa e económica e escrupulosamente respeitadora da Constituição da República Portuguesa. A Sábado, e todos os seus trabalhadores, revêem-se nos principais documentos que regem a actividade jornalística: Código Deontológico, estatuto do Jornalista e Lei de Imprensa, entre outros. A Sábado desenvolve a sua actividade editorial com absoluta liberdade e rigor, na melhor tradição de um jornalismo de qualidade, privilegiando o interesse público. A Sábado será intransigente na defesa de um Estado de Direito, liberto de todas as derivas securitárias e de todos os abusos de poder. A Sábado debate as grandes questões nacionais e internacionais, empenhando-se na criação de uma opinião pública forte, interessada e participativa que reforce uma sociedade democrática e plural. A Sábado assume que o dever de informar deve ter como fronteira o direito de todo e qualquer cidadão ao seu bom nome e imagem. A Sábado defende uma informação aberta a todas as áreas da actividade humana, sem excepção, numa perspectiva de corresponder ao interesse do leitor, cuja espectativa procura satisfazer dentro dos limites da lei, do bom senso e do bom gosto. A Sábado entende a actividade jornalística como um permanente exercício da criatividade e interacção com o leitor.