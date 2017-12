A época natalícia é em geral olhada como um tempo de alegria e reunião familiar, mas também pode ser um dos períodos mais sofridos do ano, marcado por tempestades afectivas. A psicoterapeuta Patrícia António afirma que o Natal se torna tema obrigatório nas suas consultas assim que se inicia o mês de Dezembro. Quando os encontros familiares são desconfortáveis ou mesmo difíceis de suportar, o melhor é as pessoas serem honestas com elas próprias e mudarem o padrão, cortar com o que lhes faz mal, aconselha a psicóloga.

Porque é que há tanta gente a dizer que não gosta de festejar o Natal?

Segundo a tradição cristã, o Natal simboliza o nascimento e isso leva-nos a momentos de reflexão, em que podemos recuar às nossas origens e acordarmos memórias difíceis, angústias, alguma pressão e até o desencontro com as figuras parentais. Mas o que pode ser profundamente doloroso para algumas pessoas, pode ser inspirador para outras.

As pessoas falam muito disso?

Falam imenso. Assim que começa Dezembro esse é o tema recorrente nas consultas e em pessoas de todas as idades. Ou porque é uma quadra positiva, em que as pessoas ainda têm rituais de família enraízados, em que há crianças, ou porque estão contentes por rever entes queridos e em que tudo isso é vivido com harmonia. Depois, também há o reverso…





O que aconselha às pessoas que simplesmente não suportam familiares e têm de "fingir" só porque é Natal?

Esse é um tema interessante porque as pessoas às vezes esquecem-se que já são adultas e que têm a sua própria família, que são o marido e eventualmente os filhos. Tem de se ser assertivo e fazer um trabalho de autonomia. A tradição do Natal é estar com a família, mas se nos causa mau estar como se pode transformar isso? – a minha reflexão com as pessoas é um pouco nesta linha. Lembro-me de um casal que vivia este desconforto, ano após ano, na ida a casa ora dos pais de um, ora dos pais de outro.



