Engravidou aos 16 anos e decidiu ter a criança. O pai planeou levá-la a fazer um aborto, mas ela escreveu uma carta a denunciá-lo e entregou-a a uma amiga. Depois ameaçou-o: se ele a obrigasse a interromper a gravidez, a queixa seguia para a polícia. Guida Maria ensinou o filho a dizer "puta" antes de "mamã" para se vingar das velhas que cuspiam quando ela passava com o bebé. A mãe da actriz Julie Sergeant passou dois anos a estudar teatro em Nova Iorque. Serviu à mesa, foi mulher-a-dias para pagar as contas. Não bebe e nunca se drogou. Só fuma cigarrilhas. Tem 60 anos.



Cresceu na Parede, numa família tradicional. Como foi a sua infância?

Óptima. A Parede era uma terra pequena. Todos nos conhecíamos, estudávamos juntos, íamos a casa uns dos outros. Vivíamos numa casa grande, com jardim.



É a mais velha de três irmãos. Davam-se bem?

A minha irmã tem menos 11 meses que eu, o meu irmão menos cinco anos. Tenho por ele um carinho grande. Quando começou a ir para o colégio da Bafureira, como nós, chorava e só queria que eu lá estivesse com ele. Eu adorava. A minha irmã tinha outro tipo de amigos, menos loucos.



Os seus eram loucos?

Andávamos nos telhados, apanhávamos fruta nos jardins e vendíamos; saltávamos varandas; fazíamos piqueniques no pinhal, gincanas e corridas de bicicleta. Jogávamos ao prego, íamos a pé comprar gelados ao Santini, em Cascais. Não havia computadores nem telemóveis, mas éramos mais felizes.



A sua mãe era mais afectuosa do que o seu pai.

Era extraordinária, superavançada. Apoiava tudo o que fosse novidade. Tinha um humor óptimo. A nossa relação era excelente. Quando fiquei grávida do meu filho Pedro, ela dizia ao meu pai e à família: "Ela é uma pessoa e tem cabeça para pensar. Se fizer asneiras é ela que paga a factura."



Ficou grávida aos 16 anos. Foi intencional?

Eu não disse: "Vamos lá dar uma queca para eu ficar grávida." Aconteceu. A partir daí, decidi: "Quero muito este filhinho!" E ainda bem, porque gosto muito dele. Mas paguei um preço alto. Houve um braço-de-ferro entre mim e o meu pai.



Ficou angustiada quando descobriu?

Angústias tive depois. Quando eu soube já o pai do meu filho devia estar no barco [a caminho do Ultramar]. Nem sempre respondia [aos aerogramas]. O meu pai deixou de me falar, proibiu-me de andar em casa quando ele estivesse. Dizia às pessoas que eu tinha morrido. Se não fosse a minha mãe, não sei o que teria sido.



Ela até abdicou de ter um filho.

É o meu grande problema de consciência em relação a ela, que tinha 40 anos e estava grávida ao mesmo tempo que eu. Disse-me: "Não podemos ter duas crianças cá em casa. Vem o teu." Tenho muita pena. Quando o Pedro nasceu, ela teve uma paranóia tão grande com ele que o estragou.



Ouviu o seu pai dizer à sua mãe que a queria levar a abortar.

Quando o meu pai anunciou que íamos a Lisboa, disse-lhe: "Se eu morrer, há uma carta que segue para a polícia."



Ele levou-a a tribunal para a obrigar a casar.

Ele pôs o pai do Pedro em tribunal para o obrigar. Foi comigo e com a minha mãe ao Tribunal de Cascais. Eu, grávida e de tranças. O juiz perguntou: "Então, minha filha, queres casar?" E eu: "Não." "Não?!" "Então porque é que não disseste lá em casa?" "Mas eu disse." O juiz deu uma bronca ao meu pai.



Deixou de gostar do pai do seu filho?

Foram nove meses de inferno. Aerogramas para cá e para lá [em Moçambique]. Dizia que queria casar e depois já não. Chateei-me: "É até ao dia em que a criança nascer. Se não te decidires, não vais decidir mais." Nesse dia mandei-lhe um telegrama a dizer: "És pai de um lindo rapaz." Até hoje.



Nunca mais falou com ele?

Falei no dia em que o meu filho fez 30 anos. Pediu-me para eu ir almoçar com ele e o pai e eu fiz um enorme sacrifício.



Sempre quis ser actriz?

Aos 7 anos, quando comecei, nem sabia o que isso era. Entrei na peça Fogo de Vista, no Teatro da Trindade. Era preciso um rapaz e não havia. O Augusto Figueiredo, que era amigo do meu pai, disse-lhe: "Porque é que não levas a Guida?" Agora é fino ter filhos a fazer novelas, na altura não. Nós éramos todas putas, eles paneleiros. Aos 13 anos fiz O Milagre de Anne Sullivan. Foi um sucesso. E tomei uma decisão: fui para o Conservatório.



Uma vez ficou despida no palco durante a peça Capuchinho Vermelho, no Monumental.

Fazia de coelho. Umas meninas agarraram-se ao meu fato para não caírem no fosso da orquestra. Aquilo abriu-se tudo. Houve gargalhada que ferveu. Eu devia estar só de cuecas, nunca uso sutiã.



Era fácil conciliar o seu filho com o trabalho?

Quem era realmente mãe era a minha mãe. Eu vinha para o Conservatório de manhã, à tarde e à noite ia ensaiar ou tinha espectáculo. Ele não podia ficar mais bem entregue.



As pessoas diziam-lhe alguma coisa quando ia à rua com o seu filho?

Não se atreviam. Mas riam-se, cuspiam. A primeira palavra que ele disse foi "puta", em vez de "papá" ou "mamã". Dizia "puta" sempre que destapavam o carrinho para o verem. Era a maneira de eu me vingar.



Conheceu o Mike Sergeant cá?

Conheci-o na Ronda, actual Bauhaus. Íamos lá todos dançar e ele era de um conjunto inglês. O Mike era estrangeiro. Quando lhe disse que tinha um filho e não era casada, achou normal. Um ano depois casámos.



Foram viver para a Escócia. Gostou?

Detestei. A nossa situação era deplorável. Não tínhamos um tostão. Vivíamos em casa da minha sogra. O Pedro ficou cá com os meus pais. Depois descemos para Londres para ver se o Mike conseguia arranjar trabalho na música. Não teve sorte.



Gostou mais de Londres?

Uma gaja com 18 anos, quando estão os Beatles na berra, quer é viver em Londres.



Viu-os alguma vez?

Não! Tinha agora dinheiro para isso!



Teve a Julie pouco antes de voltar a Portugal.

A minha mãe foi a Londres antes de ela nascer. Deve ter ficado tão horrorizada que chegou a Portugal e mandou bilhetes de avião. E eu disse ao Mike: "Vou-me embora."



Separaram-se?

Não. Eu vim à frente e ele veio ter connosco. Aluguei uma casa onde vivemos os três. O Pedro estava habituado à minha mãe.



Ficou sempre mais próxima da Julie?

A Julie esteve sempre comigo e o Pedro muito mais com a avó. Ele dava-se muito com o pai. Tudo o que o pai tinha era bestial, o que eu tinha era uma merda. Depois de a minha mãe morrer, cansei-me daquela luta e disse-lhe: "Para estares com o teu papazinho, vais viver com a tua avó [paterna]." É óbvio que era a Julie que contava.



Uma vez, em Inglaterra, esqueceu-se dela na lavandaria.

Estava a nevar. Eu levava a trouxa de roupa e a Julie. Pu-la em cima de um banco, a roupa na máquina e vim para casa. Quando o Mike me ligou a perguntar por ela dei um grito, larguei o telefone e fui a correr. Cheguei e ela estava dentro de um cesto de roupa rodeada de pretas, muito contente.



Voltou poucos anos antes do 25 de Abril. A revolução foi uma surpresa?

Estava em Elvas a fazer uma peça com o Badaró e a Io Apolloni. Soube do 25 de Abril pela televisão espanhola. Demos todos um salto, embora não percebêssemos se era bom ou mau. Já tínhamos visto tanques na rua, mas pensávamos que era um exercício.



Teve ficha na PIDE?

Tive porque fui ao festival de cinema da Jugoslávia com o filme A Promessa.



Aí fez o primeiro nu do cinema português.

O primeiro nu integral. Eu estava deitada na cama com o João Mota por cima. Quando muito vê-se as minhas pernas.



Nunca se aproximou do PCP.

Eu vivia com o Luís Filipe Costa [realizador e jornalista]. Mas ele nunca me tentou levar para nada. Fui a dois comícios ver o dr. Álvaro Cunhal. Ele era galvanizador. Fui depois para a LUAR [Liga de Unidade e Acção Revolucionária]. Tinha tudo a ver comigo.



Mesmo a parte da luta armada?

Sobretudo essa. Mas as coisas resolvem-se sem bombas.



Quando é que se desligou?

Saíram algumas pessoas... Achei que se os que eram o motor da associação – chamemos-lhe assim – começavam a sair é porque a coisa já não fazia grande sentido.



Onde é que conheceu o Luís Filipe Costa?

Na boîte O Porão da Nau. Nós, do teatro, encontrávamo-nos todos ali, no Monumental e no café Monte Carlo. Uma noite conversámos bastante e começou uma relação de sete anos. É um homem extraordinário.



Tem pena de não ter dado certo?

Não sou desse tipo de sentimentos. Acho que as coisas são boas enquanto estão vivas e há o prazer da partilha e da descoberta. A minha relação com o Luís sofreu um grande desgaste. Apanhámos o 25 de Abril. Ele era chefe dos noticiários do Rádio Clube Português. E eu estava com o teatro.



Foi com ele a Nova Iorque pela primeira vez.

Ficámos em casa do Carlos Cruz. Amei Nova Iorque. Quando lá voltei, peguei na lista telefónica à procura de escolas de teatro. Havia milhões. Fui à primeira, a American Academy of Dramatic Arts, e perguntei como era. Não tinha dinheiro. Só de propinas eram quase 3 mil contos (15 mil euros), em 1980. Cheguei cá e concorri a uma bolsa. Consegui. Mas faltava-me a audição. Empenhei tudo para comprar a passagem: anéis, fios, alfinetes de bebé, ferro de engomar... Fui aceite.



Como foi a vida lá?

Vivi em casa de amigos uns meses. Depois mudei-me para um quarto no Harlem. Fiz lá grandes amigos. Era a única loira de olhos azuis.



Conheceu estrelas?

Uma noite fui ao Studio 54. O Dustin Hoffman passou a noite inteira a fazer-me adeus do outro lado da pista. Nem percebi quem era. Não nasci com o cu virado para a lua. No dia seguinte, um amigo disse-me: "Li no jornal que tiveste o teu actor preferido no mesmo sítio que tu." E eu: "Só pode ser o gajo que me estava a fazer adeus!"



Trabalhou em quê para pagar as contas?

Na galeria de arte de uma portuguesa, numa loja de chineses, fui mulher-a-dias de um judeu que me fez a vida negra. Um dia chateei-me e esvaziei-lhe a cama de água. Deixei-lhe uma nota a dizer: "Agora faça-a você." Ele devia ter umas grandes festas no quarto. Tinha um espelho no tecto e uma máquina de filmar apontada à cama.



Sentiu-se desenquadrada quando voltou?

Quando me sinto desenquadrada vou-me embora. Trabalhei no Teatro Nacional. Tinha um ordenado ao mês, porque é que havia de andar a chatear-me?



Nos Monólogos da Vagina perguntava ao público a que é que cheirava uma vagina. O que é que lhe diziam?

Lembro-me de uma rapariga muito mal encarada que me disse: "A chulé." Outra vez perguntei a um, giríssimo, que respondeu: "Não sei, sou gay."



Pensou que a peça ia chocar mentalidades?

Não, mas as pessoas pensavam: que será que ela vai dizer? Será ordinário?



Mas não era.

Não. O que pode fazer um texto ordinário é quem o transmite. Você pode dizer "bom dia" e ser ordinaríssimo. E dizer "caralho" e ter imensa graça sem ser ordinário.



Sempre falou abertamente sobre sexo?

Sempre. A partir de uma certa idade, o sexo é tão importante como lavar os dentes.



Viveu bem a sua sexualidade?

Fiz o que quis e me apeteceu.



Teve relações de uma noite?

Se calhar até tive, mas na minha cabeça aquilo era sempre para continuar. Mas isto é uma utopia, porque tenho dado com as pessoas mais burras que Deus ao mundo deitou. Enfio barretes todos os dias.



É a Guida que os põe fora?

Por norma, sim. Ponho-lhes tudo à porta.



Qual foi a relação mais longa que teve?

O meu casamento com o dr. Bastos e Silva [ex-director-geral da SIC]. Durou nove anos.



Está sozinha. Quer continuar?

Não programo essas coisas. Mas não ter homens é óptimo, tenho mais tempo. Mesmo que estejam calados e sentados no sofá, eles incomodam. Estamos sempre a dizer: "Sai lá daí, quero ajeitar as almofadas." Eu curto a solidão. Dá-me para fazer milhares de coisas: estar sentada a olhar para o tecto a fumar sem ninguém dizer: "A que horas é que jantamos?"



A morte dos seus pais foi um dos momentos mais complicados da sua vida.

A morte da minha mãe foi fatal. Tenho imensas saudades do meu pai, mas a minha mãe era a pessoa que ia comigo ao café, a quem eu contava tudo. Éramos mais do que mãe e filha. Não há ninguém que a possa substituir: nem filhos, nem filhas, nem as minhas netas, que eu adoro.



Cometeu excessos na vida?

Não bebo, só água, leite, chá e café. Se bebesse menos café era bom.



Nunca se drogou?

Deus me livre! Fui sempre pelo caminho mais difícil. Com a minha idade já não me estou a ver a injectar-me com heroína.



Mantém-se elegante. Cuida muito da imagem?

Nada. Não ponho creme, só água e espuma de banho. Não vou ao ginásio sequer.



Chegou os 60 anos desencantada com os homens?

Isso é mentira. O meu percurso foi este e eu devo ter ajudado muito a que fosse assim. Nunca tentei ser de outra maneira. O factor sorte também é importante. Há umas putas e uns cabrões que não fazem nada e tudo lhes cai no prato da sopa. Comigo tudo foi sangue, suor e lágrimas. Mas quantas pessoas adoravam ter a vida que eu tive?



