"É o professor?", pergunta repetidamente a mulher loura, os cabelos já a começar a esbranquiçar, que quase atropela o pequeno grupo de estudantes adolescentes em visita de estudo para chegar junto de Cláudio Torres. Perante a insistência, o arqueólogo lá responde: "No english, seulement, français". Depois vira-se para nós e murmura: "Ainda sou da velha guarda".

A curiosidade da mulher foi satisfeita pelos repórteres da SÁBADO. Sim, aquele homem que tinha acabado de atravessar o corredor do baptistério do século VI (onde foi fotografado para a SÁBADO ao lado de um raro painel de mosaicos) era Cláudio Torres. "Eu sabia, é o vosso Indiana Jones", ri-se a turista inglesa, de férias no Algarve e que decidiu tirar uns dias para descobrir Mértola e Beja.

Debaixo de um céu negro de cobre, a ameaçar chuva, Cláudio Torres encaminha-se para a igreja em passo acelerado, mas a meio do caminho encontra outra mulher. A idosa, habitante de Mértola, troca algumas palavras com o "professor", como é tratado na vila alentejana.

Ao ver os jornalistas, a mulher aponta para o terreiro, junto ao castelo: "Isto está tão diferente: ali havia um faval. Tanto que eu brinquei aqui", deixa escapar, nostálgica. Cláudio Torres acrescenta: "Escávamos isto tudo. Havia aí um cemitério do século XVI, tirámos daqui mil e tal esqueletos. Dois eram de bruxas". Como? "Estavam virados para baixo e com os pés atados, para não poderem andar a voar de noite e a fazer maldades", sorri. "Se continuarmos a escavar vamos encontrar o fórum romano, mas isso já não é para mim".

Hoje com 78 anos, Cláudio Torres anda a escavar Mértola desde 1976. O arqueólogo instalou-se em definitivo com a mulher e as filhas na vila alentejana em 1985. Fundador e director do Campo Arqueológico de Mértola (trabalho que lhe valeu, em 1991, o Prémio Pessoa), é um dos mais conceituados investigadores da civilização islâmica no Mediterrâneo.

Em entrevista à SÁBADO, a propósito da edição 711 (o ano, segundo a História, que marca o início do domínio islâmico na Península Ibérica), o arqueólogo aproveita para desfazer vários mitos das invasões muçulmanas e da reconquista.

Com tantas e tão interessantes informações, decidimos dividir a entrevista em três partes. Na primeira, publicada no dia 23 de Fevereiro (pode ler aqui), aborda o que aconteceu realmente em batalhas como Covadonga e Poitiers, tidas como decisivas para travar o avanço muçulmano, assim como as conquistas de Coimbra e de Lisboa.

Na segunda parte, publicada a 24 de Fevereiro (pode ler aqui), Cláudio Torres explica como era o actual território português em 711, fala da corrida ao ouro em Mértola, há 2700 anos, da lenta conversão dos cristãos ao islão e da convivência entre religiões, com a igreja e a mesquita a funcionarem no mesmo espaço.

Por fim, na terceira parte, que revelamos hoje, o arqueólogo aborda o seu percurso pessoal, as aventuras políticas no PCP, as prisões pela PIDE, a fuga de Portugal para Marrocos num barco a motor, o exílio na Roménia e em Budapeste e ainda o que Portugal poderá fazer para combater os radicais islâmicos do Daesh.

Cláudio Torres junto à cisterna medieval, debaixo do buraco "onde tudo começou". Foi ali, em 1976, junto às raízes de uma velha figueira, que apanhou os primeiros "cacos islâmicos"

Nasceu em Tondela. Como é que veio para Mértola?

É uma longa história. Saí de casa com 16 anos e fui trabalhar para uma fábrica de cerâmicas em Aveiro, a Aleluia. E porquê? Porque chumbei no 5º ano e estava com problemas com o meu pai e nesse sentido não quis sobrecarregá-lo por ter perdido o ano e achei que devia ir ganhar a vida.

Foi em Aveiro que começou o seu interesse pela política?

Sim. Entrei em contacto com a célula do PCP com 18 anos, logo ali comecei a fazer trabalho político. Depois, um companheiro meu foi preso e fui para o Porto fazer o curso de Belas-Artes, escolhi escultura. Continuei a fazer trabalho político, pichagens e trabalho nocturno, fomos presos, estive quase um ano preso, na PIDE do Porto e em Paços de Ferreira.

Porque é que fugiu para Marrocos?

A guerra colonial começou em Fevereiro [1961], eu nesse mês fui à inspecção, fui aprovado para todo o serviço e mandaram-me para a prisão militar de Penamacor. Escapei antes de lá chegar e andei fugido pelo sul do País. Entretanto, casei-me. A Manuela, a minha mulher, coitadinha, por minha causa também esteve presa, apesar de nunca ter estado ligada ao PCP. Mas casei-me porque queria fugir com ela para fora de Portugal. Não queria fazer a tropa, embora o PCP nos mandasse para a guerra, mas um companheiro nosso foi antes e foi logo morto. E então eu e os meus companheiros decidimos que não íamos para a guerra, que era uma coisa estúpida e não estávamos disponíveis para sermos liquidados.



Como foi a fuga?

Arranjamos um barquinho no Porto. Não havia hipótese de fugir pela fronteira porque era muito caro. E então eu e mais seis companheiros metemo-nos no barco a caminho de Marrocos. Fizemos a costa toda de Portugal até ao sul, até à Arrifana, e aí metemo-nos no alto mar, feitos parvos, aquilo nunca chegava a Marrocos porque era um motorzito fora de bordo, a gasolina só ia dar até meio do caminho, mas erámos putos, não percebíamos nada daquilo. Passados três ou quatro dias fomos apanhados no meio do mar por um petroleiro que nos levou para Gibraltar. Estivemos presos em Gibraltar, pelos ingleses, mas depois conseguimos fugir e chegar a Marrocos, a Tânger. Aí também foi complicado porque entretanto a minha mulher já ia grávida, coitada, fez a viagem toda a vomitar por causa da minha primeira filha, a Nádia, que nasceu em Marrocos.

Esteve em Marrocos quanto tempo?

Dois anos. Estive lá a trabalhar em arquitectura, fui desenhador no ministério do Urbanismo, depois fui chefe maquetista e depois fomos para Praga. Daí queriam mandar-nos para Berlim, mas eu nunca gostei dos alemães e não quis ir. E então seguimos para a Roménia. Estive em Bucareste 12 anos a fazer emissões de rádio.

Sempre com o apoio do Partido Comunista?

Não, só até 1968. Fomos para Bucareste fazer emissões de rádio para Angola, Moçambique, para Portugal, para o Brasil, fazíamos três emissões diárias.

Esteve lá muito tempo.

Sim, o romeno é a minha segunda língua. Mas com a invasão de Praga, em 1968, saí do partido, eu e todos os que estávamos lá, erámos uns 20, em Praga, Moscovo, Varsóvia, Belgrado. Decidi também fazer um curso em Bucareste, de História da Arte Bizantina. Entretanto, a minha mulher veio embora, chegou a Portugal e foi presa outra vez, foi uma estupidez, eu já não vim, fiquei em Paris a fazer uma espécie de doutoramento, mas que não acabei porque entretanto deu-se o 25 de Abril.

Cláudio Torres fugiu para Marrocos na década de 60: "Metemo-nos num barquito, feitos parvos, a gasolina só ia dar até meio, mas erámos putos"

Quando é que voltou para Portugal?

No dia seguinte, a 26, no primeiro avião que entrou em Portugal. Vinha lá o Álvaro Cunhal, mas nessa altura a gente já não se falava. Depois fui para a Faculdade de Letras de Lisboa, estive lá 10 anos a dar aulas de História da Arte. Pouco depois de lá chegar foi meu aluno o presidente da Câmara de Mértola, o Serrão Martins, que fez um trabalho sobre os arquivos de Mértola. Eu fui lá com ele ver os arquivos, foi na Primavera, em 1976, e depois comecei a vir para cá todos os anos com os meus alunos, organizava umas campanhas. Mas logo na primeira viagem, com o Serrão Martins, apanhámos ali uns cacos de cerâmica islâmica junto ao castelo.

E entretanto saiu da Faculdade de Letras.

Sim, em 1984. A velhada reaccionária começou a tomar conta daquilo e eu já estava a mais. Decidi vir para Mértola, fundámos o Campo Arqueológico de Mértola, o Parque Natural do Vale do Guadiana – ainda fui director durante seis anos –, também estive na Câmara, na divisão cultural, uns dez anos, e depois reformei-me. E um gajo reforma-se para poder começar a trabalhar.

Qual foi a descoberta mais importante que fez em Mértola?

É difícil, são 40 anos de trabalho. O mais importante foi a descoberta do que estivemos a falar, que não há islão nenhum, que não há árabes aqui. Desde o princípio que andámos à procura de vestígios das invasões mas não há nada disso. A grande descoberta é o fenómeno da conversão pacífica de uma população ao islão.

E em termos de objectos, há algum marcante?

Hoje temos um dos melhores museus de arte islâmica do mundo, até pela simples razão de que em todo o Magrebe não há um único museu de arte islâmica. Marrocos, Argélia, Tunísia, não têm. E porquê? Porque a arqueologia foi feita pelos franceses, que deram cabo dos níveis muçulmanos para chegar aos romanos, para provar que aquilo era o império romano. Portanto, apagou-se uma civilização para chegar a outra. Nós aqui [em Mértola] podíamos ter apagado o nível do bairro almóada para chegar ao baptistério e ao fórum romano e ao palácio episcopal, porque é difícil guardar os dois ou três níveis – é preciso muita ciência para registar e depois apagar.

O que é que ainda gostava de fazer em Mértola?

Neste momento, precisamente por causa dessa falta de memória que existe no Magrebe, estamos a trabalhar com várias universidades de Marrocos, da Argélia, da Tunísia. Os estudantes vêm para cá fazer doutoramentos, vêm para cá trabalhar porque não têm lá nada. Hoje há dois caminhos possíveis, ou um gajo entra para o Daesh [Estado Islâmico] ou entra para a história a sério. E a juventude magrebina quer conhecer, quer saber o seu passado. E como não têm lá nada, têm de vir aqui.

E em Mértola há muita informação.

Temos aqui milhares de peças da época islâmica, e muitas informações. Temos uma boa rede de colaboração com o Magrebe, e espero criar aqui uma rede interessante. Temos resultados arqueológicos que revelam que todo este território do sul de Portugal e do Norte de África pertencia à mesma cultura. A língua berbere, o tamazight, era falada aqui antes da romanização. Portanto, nós somos os mesmos. Houve gente que veio para cá, claro que sim, mas isso não marcou, temos a mesma cultura, os mesmos saberes, o Rife, a Cabília. Agora interessa é aprofundar essa relação, que nos é muito mais próxima do que em relação aos alemães e companhia.

Cláudio Torres: "Não há islão nenhum, não há árabes aqui. O território do sul de Portugal e do norte de África pertencia à mesma cultura"

O Daesh [Estado Islâmico] está a desvirtuar o que é o islão?

O Daesh é hoje cada vez mais um caminho percorrido pela marginalidade do Norte de África, vindo do Oriente. Está em crescendo, a gente pensa que não, mas é verdade, há toda uma juventude que luta hoje contra a colonização antiga da Europa, contra toda a opressão feita pelos ingleses e pelos franceses no Norte de África e no Oriente, e essa juventude está-se a refugiar no Daesh. E Portugal tem hoje um papel fundamental nesta ligação científica, técnica e histórica com o Magrebe. Portugal pode ajudar a desviar do Daesh toda uma massa de juventude que quer saber, que não quer ser marginal, e que pode cair no Daesh se não tiver o nosso apoio técnico, informativo e universitário, porque eles têm ódio à França, que os colonizou, e têm dificuldades com a Espanha por várias razões.

Aquelas ameaças que o Estado Islâmico tem feito, de querer reconquistar o Al-Andaluz, são para levar a sério ou é mais propaganda?

Aquilo não é nada, e cada um arranja os mitos que pode. Neste momento há toda uma juventude marginalizada, chutada, que começou na França. O racismo está a crescer em certas zonas de França. A grande frente contra o Daesh, do meu ponto de vista, somos nós aqui, a perceber e a entender e a aproximar aquela nova juventude que está a surgir nesses países, que não têm para onde ir, que não têm nenhum tipo de perspectivas, não têm nenhum tipo de futuro possível, porque estão a caminho da mais terrível marginalidade.

De que maneira é que ter estado em Marrocos, e depois ter estudado Arte Bizantina, influenciou o seu gosto e interesse pela cultura islâmica?

Temos aqui uma imensa presença técnica e tecnológica da arquitectura bizantina dos séculos V e VI. Em Bucareste também fiz lá muito trabalho, andei lá numas ruínas bizantinas parecidas com as nossas aqui. Portanto, é um mundo que já me é comum há muitos anos. Mas em Marrocos foi fundamentalmente uma questão política. Tive contacto com um povo e com uma cultura excepcionais, fomos muito bem recebidos, com todo o carinho. Por isso é que a minha filha tem nome marroquino.

Nádia.

Sim, que quer dizer gota de orvalho em árabe. Eu era desenhador de um arquitecto russo branco, para quem estava a trabalhar nessa altura em Marrocos (ele não sabia fazer escadas em caracol e eu é que lhas fazia), e depois quando lhe anuncio que tinha nascido a minha filha e que lhe ia dar um nome marroquino, o gajo expulsou-me, pôs-me na rua. Ainda hoje é a minha recordação mais forte dos europeus em Marrocos. Fui sempre bem recebido, com amizade e carinho, pelos marroquinos, e sempre a apanhar estes colonizadores da pior espécie.

O arqueólogo voltou para Portugal no dia 26 de Abril de 1974. "Apanhei o primeiro avião. Vinha lá o Álvaro Cunhal, mas nessa altura a gente já não se falava"

Voltando à questão da lenta conversão do cristianismo ao islão. Quando chegou a Mértola também tinha a ideia de que tinha havido essa invasão islâmica, essa imposição à força, e descobriu o contrário?

Tinha esses princípios, que estavam mais do que firmados, não só em mim como em toda a minha geração, como é normal. E aqui, na prática, no terreno, andei à procura da confirmação desse mundo e não o encontrei. Não há nenhuma prova arqueológica – e, como eu já disse, a arqueologia não mente, encontra-se o que está ou não se encontra. Durante todos estes anos fomos encontrar o oposto, apenas há vestígios de fenómenos de continuidade. O que me marcou foi encontrar estes fantásticos baptistérios, a basílica paleo-cristã com as suas lápides em grego. Não inventamos, estão lá escritas em grego com aqueles nomes dos fundadores do monofisismo.

O que existe aqui é uma micro-escala do que existe noutros sítios?

Temos aqui um espólio excepcional, mas nada garante que noutros locais não haja também. Não estão trabalhados. Nunca se escavou em Alcácer do Sal em condições. Aqui não tenho nenhuma dúvida, agora a islamização não foi só aqui, foi num território mais alargado. Nesta parte ocidental da Península Ibérica, temos trabalhos mais aprofundados em Beja, em toda esta zona da costa do Algarve, até Alcácer do Sal, Évora. Mas isto um dia tem de ser mais aprofundado. Será muito mais estendido este monofisismo? É possível e muito provável. Em Lisboa também não está muito trabalhado, longe disso.

De que maneira é que o que aconteceu aqui serve para provar que não houve essa imposição do islão pela força, como está nos livros de História?

Isso também é já de uma forma teórica aceite pacificamente. Faltava a confirmação arqueológica, uma confirmação mais sólida, porque a questão em si, teórica, é perfeitamente justificável. Não pode ter sido numa conquista militar, há muita violência ideológica por cima. Por exemplo, coisas simples, já verificadas noutras épocas: Gibraltar, e há mais duas ou três montanhas na Península Ibérica que se chamam Gibraltar. O que significa Gibraltar? Gib, em árabe, quer dizer montanha, e o resto está na tradição religiosa islâmica como monte do Tarik, ou seja, gib, montanha do Tarik.

Diz-se que Tarik é que começou a invasão islâmica, em 711, e que o nome Gibraltar surgiu associado a ele.

Pois, mas nós podemos dizer a coisa ao contrário, se for gib, monte do altar, porque aquilo era a montanha do Hércules, e há outros montes do altar, é outra forma de ver as coisas. Também sabemos que nunca ninguém deu um nome a uma montanha, a montanha é que dá o nome às pessoas. Há para aí outros mitos, e é preciso desmontá-los. O Ibn Marwan, que é originário da serra do Marvão, e toda a história construída à volta de um Ibn Marwan que é um herói, é preciso desmontar isso, porque obviamente que não se pode pô-lo em causa, mas obviamente que não foi ele a dar o nome a Marvão, Marvão é que lhe deu o nome a ele. São questões históricas que não são admissíveis, e que não podem ser provadas, mas são questões de bom senso.

"O Daesh é hoje cada vez mais um caminho percorrido pela marginalidade do norte de África", defende o arqueólogo

Os tais mitos, como Covadonga, de onde surgiu o herói Pelágio, que terá derrotado os mouros em 720.

Pois, mas só começa a haver invasões e ataques mais tarde. Santiago de Compostela foi atacada por tropas vindas do sul, a cidade foi saqueada por vários chefes militares que iam lá roubar, e vice-versa, eles também vinham ao sul fazer uma ronda de ataques.

Essa batalha que envolve Pelágio a derrotar os exércitos islâmicos é um mito?

Essa zona onde está Covadonga é uma com vales muito bem defendidos, onde há povos de montanha que defendiam os seus territórios. Barricavam-se ali, por isso é que as várias enxurradas de ataques que vinham do sul nunca entraram, porque eles defendiam-se bem.

Mas era normal os povos do sul da Península e do Mediterrâneo chegarem lá tão longe, ao Norte?

Houve ataques, mas não dos povos do Mediterrâneo, muitas daquelas razias eram feitas também com os grupos armados dos senhores ali das Beiras, que iam lá saquear, até porque a partir de certa altura Santiago de Compostela foi uma cidade com muita peregrinação e então havia muitos ataques, iam lá roubar as riquezas, o dinheiro que havia de algumas ofertas. A partir do século X começou a haver peregrinação quando foi inventado o Santiago, o mito de que o santo foi ali encontrado numa barca.

Novamente o mito.

A questão é que esses mitos transformam-se em países, em guerras importantes, portanto são mitos gordos, muito consistentes, e não convém tocar-lhes a não ser com muito jeito. A malta não gosta, e com razão, então estão aqui a chamar nomes ao nosso santiagozinho, ele é que nos faz os milagres, ele é que nos salvou a vida, porque se não fosse o Santiago e todas as peregrinações, coitadinhos deles, o que é que tinham ali?