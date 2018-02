Cláudio Torres contorna uma parede em ruínas no bairro almóada do século XII, junto ao castelo de Mértola, e ao desviar-se de um buraco avisa o fotógrafo da SÁBADO: "Cuidado para não cair na latrina". A seguir, ri-se e exclama: "Só o estou a alertar para não se aleijar, porque essa latrina tem centenas de anos, já só há merda fossilizada. Mas essa merda é muito importante, porque ajuda-nos, por exemplo, a perceber o que é que as pessoas comiam ou que tipo de castas de uvas é que existiam aqui".

Hoje com 78 anos, Cláudio Torres anda a escavar Mértola desde 1976. O arqueólogo instalou-se em definitivo com a mulher e as filhas na vila alentejana em 1985. Fundador e director do Campo Arqueológico de Mértola (trabalho que lhe valeu, em 1991, o Prémio Pessoa), é um dos mais conceituados investigadores da civilização islâmica no Mediterrâneo.

Em entrevista à SÁBADO, a propósito da edição 711 (o ano, segundo a História, que marca o início do domínio islâmico na Península Ibérica), o arqueólogo aproveita para desfazer vários mitos das invasões muçulmanas e da reconquista.

Como se caracterizava a Península Ibérica e o território onde é hoje Portugal no ano 711?

Nesse ano ainda havia uma certa importância das comunidades cristãs monoteístas. Temos aqui a prova em Mértola. Há dois baptistérios e um deles era monoteísta. E temos na basílica paleo-cristã várias lápides funerárias. E quem é que eles ali enterravam? Os eutiquers. Eutíquio é o fundador do monofisimo na zona da Líbia e do Egipto, e aqui estão enterrados três representantes da sua família religiosa, que são uma espécie de bispos. O Eutiquer era o presbítero da igreja de Mértola. Portanto, não temos qualquer dúvida que houve aqui, no século VI, uma importante comunidade donatista. A questão é: como é que depois essa comunidade se converte ao islão?



E como foi?

Quando o islão vai ganhando importância, nos séculos IX, X e XI, há uma lenta evolução na direcção do islão. Talvez no século XI já haja uma maioria muçulmana e não cristã. Mas aqui na cidade, porque nas aldeias os camponeses, que são teimosos, continuam cristãos. O árabe impôs-se como língua na cidade, mas nas aldeias manteve-se o dialecto, ainda apanhámos aqui e na serra algarvia dialectos pré-islâmicos, dos mais arcaicos do país. Em qualquer escavação, nas aldeias ou no interior da serra, encontramos objectos de origem muçulmana que vieram de Mértola, do sul, levados pelos comerciantes que iam lá vender. Mas a estrutura da casa, a alimentação, as formas religiosas, isso tudo se manteve. Por exemplo, não temos uma única prova de que tenha existido uma mesquita nas zonas rurais. Temos sim igrejinhas que nalguns casos foram repartidas por cristãos e muçulmanos. Mas só a partir do século XI.

Chegou a haver cristianismo e islão lado a lado?

Sim, eram espaços reutilizados. A igreja de Mértola aproveitou uma mesquita construída no século XII. Mas antes dessa mesquita já havia uma igreja ali, só que era mais pequena, e em época islâmica, durante talvez mais de 100 anos, foi utilizada como mesquita a mesma igreja. As duas comunidades usavam o mesmo espaço, não há dúvidas. E debaixo daquela igrejinha ainda estava o templo romano. Porque ninguém muda o sítio sagrado onde os deuses falam.

Cláudio Torres junto à cisterna medieval, debaixo do buraco "onde tudo começou". Foi ali, em 1976, junto às raízes de uma velha figueira, que apanhou os primeiros "cacos islâmicos"

Como se caracterizavam as populações desta zona no início do século VIII?

Mértola era uma grande cidade cristã de tradição romana, que já o era quatro séculos antes de Cristo. Hoje também sabemos que já era importante como cidade fenícia, no século VII antes de Cisto.



E porquê?

Porque toda a zona da serra tinha ouro. Estamos em cima da chamada linha metalífera do Baixo Alentejo, que vai desde Rio Tinto, em Espanha, na zona de Sevilha e da serra Morena, até ao Canal Caveira. É uma faixa piritosa com todo o tipo de metais. E havia aqui ao lado de Mértola, na serra, uma série de afloramentos rochosos onde o ouro brilhava. Havia outros metais, mas foi o ouro que justificou que viesse para aqui muita gente de fora, até do Oriente, ligados aos gregos e fenícios. Por isso é que há aqui a chamada escrita do Sudoeste, que são cerca de 100 lápides funerárias que têm uma escrita que ainda não conseguimos decifrar, mas sabemos que as letras são de origem grega e fenícia, do século VII antes de Cristo. Nessa altura houve uma corrida ao ouro aqui em Mértola.





O arqueólogo começou a fazer escavações em Mértola há 40 anos. Em 1985 instalou-se em definitivo na vila com a mulher e as filhas

Precisamente, por causa dos metais. E chegavam cá facilmente porque as marés subiam até aqui, a 70 km do mar. Como o rio não areou, porque o vale é muito encaixado e o Guadiana é bruto, quando há cheias leva tudo, é fácil vir até aqui, porque os barcos esperam que a maré baixe e depois aproveitam-na como motor natural.Sim, através da arqueologia, que nos dá uma informação que não é mentirosa. Ao contrário da escrita, que é encomendada. Quem é que sabia escrever? Só meia dúzia de pessoas, os escribas, que eram pagos pelos senhores e por isso escreviam o que eles lhes mandavam. A arte do historiador é saber ler nas entrelinhas, no que não está dito, porque o que está dito é sempre, ou quase sempre, mentira. A arqueologia dá-nos uma história daqueles que nunca tiveram história, das mulheres, da cozinha, o que se comia, como se comia, como era a região agrícola.

Descobrem isso onde, nas lixeiras, nos restos?

Sim, nos restos abandonados e perdidos. Encontramos o que perderam os gajos que têm os bolsos rotos, os pobres. Temos hoje um repositório, não de certezas, porque nunca há certezas em história, mas de probabilidades muito próximas da verdade, do que era a estrutura social, as formas habitacionais e familiares daquela sociedade.



E o que revelam essas provas?

Que foi uma sociedade complexa, que não tem nada a ver com as aristocracias e aquelas que passaram a ser indicadas só e apenas pelos textos. Não é os padres, não é os senhores da terra… Por exemplo, numa vila romana, num palacete, sabemos como é que eles viviam, mas também sabemos como viviam os criados e os escravos, e esses é que nos dão a informação dos outros, temos a história vista por dentro, pela tripa.



A reconquista cristã, mais do que ser uma questão de fé, poderia ser uma oportunidade dos povos guerreiros do Norte virem saquear as cidades mais ricas do Sul?

Foi sempre assim, vejam-se os vikings, que vinham os seus barcos saquear os portos do sul. Chegaram ao Mediterrâneo, até à actual Sicília.



E entre os povos da Península Ibérica?

É diferente. O Norte era uma zona feudalizada. Aquilo é o senhor com a sua terra fortificada, porque no Norte nem sequer havia cidades, eram ninhos de águia, castelos isolados. As cidades só surgem depois da reconquista, aí nos séculos XIII e XIV. Por exemplo, nas alturas das grandes cidades do Mediterrâneo, Sevilha, Córdova, Lisboa, até Mértola, essas eram cidades já com uma estrutura, eram fortificadas para proteger os habitantes. No Norte, a única cidade fortificada era a de Braga, porque ficou com a muralha da época romana. De resto, havia só castelos autóctones, onde viviam os senhores e a sua família, que tinham um exército com 30, 50 homens bem armados e que dominavam a região. Os aldeões tinham de pagar uma parte ao senhor, e ele próprio de vez em quando ia lá com os seus homens roubar mulheres, gado, cereais. Isso acontecia mais nas orlas das fronteiras com outros senhores, estavam muito em guerra com os outros ali à volta. Os camponeses nessa fronteira estavam estavam tramados, eram atacados por um e por outro.

A reconquista trouxe o catolicismo, através dos cruzados franceses. "O primeiro a falar alguma coisa de português ou parecido deve ter sido o D. Afonso Henriques"

Nesses séculos VIII, IX, X, em que o Norte era feudal, o Sul já era mais organizado em cidades, era mais evoluído?

Sim, no sul houve sempre grandes cidades portuárias, era um mundo de comércio, que não tem nada a ver com o norte feudal. E o feudalismo só chegou ao sul com a reconquista, quem o levou foi a Ordem de Santiago, que organizou o Alentejo em função dos territórios e espaços para a Ordem. Os agricultores tinham de pagar à Ordem parte dos seus cereais, era um feudalismo diferente, do tipo de ordens militares. No sul, o feudalismo só chegou à força, militarizado, enquanto no norte estava tudo organizado em função do feudalismo, porque não havia cidades. A única grande cidade do sul no norte é Coimbra, ou então Toledo. Estão na fronteira, acima delas não havia nada.



E o Porto?

O Porto era só um nucleozinho ligado ao comércio marítimo. Era o términus das vias do sul, e era uma espécie de feudo do bispo.

Com a reconquista, qual era o propósito de D. Afonso Henriques: formar um reino e ser rei, ter riquezas, expandir o cristianismo?

Quando começaram as cruzadas, o mundo feudal do norte, tanto na Península Ibérica como na França, avança sobre as cidades e as riquezas do sul, os seus palácios, os seus portos, esse é um mundo desconhecido para os povos do Norte. Nessa altura, cidades como Londres ou Paris são cidades em madeira, não têm ruas, o chão é de lama. Só se começam a organizar em estrutura urbana lá para finais do século XII. Paris ficava ali à volta da catedral de Notre Dame, de resto as ruas têm uns passadiços feitos em madeira e não há esgotos. Por exemplo, aqui em cima no bairro almóada de Mértola, todas aquelas ruas têm esgotos antes do século XII. O bairro fica fora da cidade mas está organizado numa estrutura urbana, com canalizações. Em Paris, sabem como é que eram os esgotos? "Água vai"! E das janelas atiravam tudo para a rua. É um mundo perfeitamente inimaginável de porcaria. Mas avançamos para o sul e é diferente. Lyon, ainda em França, já é uma cidade Mediterrânica, assim como Marselha. Córdova, nos séculos IX e X, era a maior cidade da Península Ibérica. À volta da sua gigantesca mesquita podiam viver entre 3 e 4 milhões de pessoas.

No actual território português, a maior era Lisboa?

Sim, especialmente a partir dos séculos X e XI. Mais a sul tínhamos Mértola, que podia ter 6 mil habitantes, Faro podia ter 10 mil, mas Lisboa teria perto de 500 mil habitantes.



Cláudio Torres: "No norte não havia cidades, só os castelos dos senhores feudais, ninhos de águia, O Porto era um nucleozinho ligado ao comércio"

Como se explica que a reconquista cristã só termine em 1492?

Uma das explicações tem a ver com estes dois mundos que se confrontam na altura: o mundo feudal, atrasado, ainda ligado às estruturas agrárias, em confronto com um mundo urbano que tem uma estrutura civilizacional muito profunda, que vai resistindo ao longo dos séculos. O ataque do Norte é feito de forma esporádica por grupos armados de cavalaria, que atacam e fogem. Saqueiam os povos que têm umas hortas e uns campos à volta das cidades, destroem muitas vezes as culturas de propósito. À medida que passam os séculos, eles vão tendo mais poder, e há uma altura em que conseguem dominar alguns dos reinos do sul, aqueles reinos tipo cidades-Estado, e impõem-lhes um tributo, ameaçam que se não pagarem vão lá e rebentam com tudo. Vão-se apoderando do sul lentamente, até ficarem apenas as zonas de Granada e Málaga, que são zonas de grande progresso, muito urbanizado, de grande comércio mediterrânico, são das zonas mais ricas da Península Ibérica.

Fala dos ataques e saques. Então não havia a preocupação de trazer população para ocupar as cidades e zonas conquistadas?

A conquista de uma cidade implica povoá-la, porque toda a população é posta fora. Eles matavam as pessoas ou então punham a população fora da muralha. Há essa tradição dos bairros dos arrabaldes que se reorganizam em novos bairros, é aí que se formam as mourarias. As pessoas ficam cá fora e continuam a trabalhar, são artesãos, citadinos mais desenvolvidos que sabem tudo, conhecem as tecnologias de construção, eles é que vão justificar o progresso, o dinheiro e o rendimento que vão dar aos conquistadores, que não sabem nada disso, só sabem de armas.

Mas os conquistadores não levam pessoas com eles?

A partir de certa altura começam a vir povoadores do Norte, como aconteceu no caso de Lisboa e Santarém. Há zonas que sempre serviram de grande povoamento para o sul, como o Minho, que é uma espécie de viveiro. São terras férteis, com muita água, com uma estrutura milenar, com famílias grandes, com muitos filhos. Vinham do Minho e da Galiza, a zona é a mesma. No século XIX, Lisboa ainda tinha um grande povoamento de galegos, eram os barbeiros, os pequenos comerciantes.



O cristianismo ensinou coisas ao islamismo?

O cristianismo converteu-se ao islão. Antes de serem muçulmanos eram cristãos, mas monoteístas, com um Deus único e absoluto. Esta trindade recriada pelo cristianismo romano foi muito influenciada pelo mundo camponês, da terra, porque os camponeses precisam de ter vários deuses, para as culturas e as estações do ano. Porque em cada altura em que se semeia é fundamental ter um protector, um santo, os muitos deuses pequeninos que ajudam à vida de todos os dias, da mulher, do nascimento do filho…



Cláudio Torres: "O islão não foi imposto na Península Ibérica à espadeirada. Foi através dos comerciantes"

E o mundo do comércio não precisa disso?

Não. Vejamos… o próprio islão necessitou do milagre, Alá veio, passou a palavra a Moamé, e Maomé, milagre, mandou os seus soldados para conquistar o mundo inteiro, portanto criaram a mitologia da grande expansão militar. Quando é que os militares chegaram à Indonésia, que é hoje o maior país muçulmano do mundo? Nunca houve lá militares. A religião chegou pelo comércio, pelos barcos, como aconteceu em todo o lado.

Portanto, o islão não foi imposto à força?

Não. Imposto à força foi o cristianismo na conquista colonial, na África, no Brasil, na Índia. Aí sim, foi à força da espadeirada, porque a malta não estava disposta a isso.

Os povos muçulmanos eram a vanguarda científica nesses séculos da Idade Média?

Os comerciantes, o mundo mercantil do Mediterrâneo, nesta bacia fantástica onde se desenvolveram todas as religiões, dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos, esta civilização é que originou, através do comércio, a grande civilização moderna.

Na ciência náutica, criaram o astrolábio, que usamos nos descobrimentos. De que maneira é que os portugueses beneficiaram dessa presença muçulmana na Península Ibérica?

A construção naval, que foi uma das nossas arcas fundamentais da expansão, começou no Mediterrâneo. Sabemos hoje que a palavra barco surge pela primeira vez no século II depois de Cristo no Algarve. E não é por acaso, porque a zona do Algarve é a boca, é a entrada em Gibraltar. Aquele golfo das Éguas, onde está o Algarve, era até há pouco tempo o sítio marítimo do mundo mais rico em peixe. Não foi por acaso que nessa zona surgiram as tecnologias mais avançadas de pesca e de construção naval, como as técnicas de cerco ou a nomenclatura de toda a construção de barcos, que ainda hoje é idêntica.

E tiramos partido disso?

Criamos o mito da escola de Sagres, não da escola do Douro, e isso não é por caso. Não é por acaso que o nosso mito da expansão está ligado a Sagres. Obviamente que nunca houve ali nenhuma escola, mas era o sítio onde estavam concentrados todos os barcos que vinham do Mediterrâneo e queriam viajar para Norte, ficavam ali à espera que os ventos mudassem.

Ficavam onde?

Há ali muitos portos de abrigo. Ficavam à espera, iam fazendo reparações. A zona em Portugal onde estavam concentrados todos os saberes da construção naval é a de Sagres. E não é por acaso que depois foi dali que saíram as primeiras aventuras, as navegações para sul. Os marinheiros, os técnicos do mar, os construtores, os sabedores, estavam ali todos concentrados, às vezes meses seguidos à espera que o vento mudasse e pudessem seguir viagem.

